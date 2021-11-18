محمد الدماطى : النادي الأهلى ينهي نقل الأصول لشركة كرة القدم يونيو المقبل

وأوضح أن شركة الأهلى لكرة القدم برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور، تقوم حاليًّا بتقييم تلك الأصول، وإعداد الدراسات المالية لفترة تصل إلى 4 أعوام.

كشف محمد الدماطى، نائب رئيس شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتى”، وعضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أن عملية نقل الأصول لشركة الأهلى لكرة القدم ستنتهى بحلول شهر يونيو المقبل. وأضاف، فى حواره مع برنامج «CEO Level» الذى يذاع، مساء اليوم، على شاشة «ALMAL TV» على منصة يوتيوب، ويقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، أن الأصول الذى سيتم نقلها من النادى إلى الشركة، تشمل اللاعبين فى جميع الفئات العمرية لفرق النادى، بالإضافة إلى أكاديميات النادى المنتشرة محليًّا وخارجيًّا.

وأوضح أن شركة الأهلى لكرة القدم برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور، تقوم حاليًّا بتقييم تلك الأصول، وإعداد الدراسات المالية لفترة تصل إلى 4 أعوام.

وأفصح عن تطورات شركات النادى الأخرى وهى «الأهلى للمنشآت الرياضية» و«الأهلى للخدمات السياحية».

وتطرّق إلى تفاصيل جديدة حول تراجع عائلة الدماطى تاريخيًّا قبل الطرح بالبورصة عن التخارج من سوق الجبنة البيضاء من خلال بيع شركة «دومتى» لمجموعة «أمريكانا» مع الاحتفاظ بمصنع الجبنة البيضاء ثم الاستحواذ على أكبر حصة فى السوق بالشراكة مع «عبور لاند».

وكشف «الدماطى» خطة «دومتى» فى التواجد الخارجى وكيفية التوسع فى أسواق جديدة لا تعرف منتج الجبنة البيضاء أصلًا، بالإضافة إلى خطة التوسعات فى العصائر، علاوة على الكشف عن خطة الشركة فى مواجهة الموجة التضخمية، وأهداف المرحلة المقبلة.

وأشار إلى الأسباب التى تمنع الشركة من تنفيذ عمليات استحواذ على مصانع وشركات تعمل فى صناعة الأغذية، والتى تكمن فى مغالاة أصحاب وملاك تلك المصانع فى تقييمها.

ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة «دومتى» نحو 56.521 مليون جنيه موزعًا على 282.6 مليون سهم.

وحققت، خلال الشهور الـ9 المنتهية من 2021، صافى ربح بلغ 19.9 مليون جنيه مقابل 105 ملايين، فى الفترة المقابلة خلال العام الماضى، بينما سجلت إيرادات الشركة بـ2.27 مليار جنيه مقارنة مع2.17 مليار.

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العملية تتضمن «اللاعبين» و«الأكاديميات» و«الحقوق التسويقية» للنشاط

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