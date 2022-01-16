اقتصاد وأسواق

محمد الحوت : 1.5 مليار جنيه استثمارات دهانات GLC في مصر

مؤكدا أن شركة دهانات GLC تسعي لضخ استثمارات لتوسعات جديدة في مدينة بدر
محمد ريحان 5:52 م, الأحد, 16 يناير 22 5:52 م, الأحد, 16 يناير 22

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كشف محمد أمين الحوت،المدير التنفيذي لشركة دهانات GLC، أن إجمالي استثمارات شركته، التي عمل في مصر منذ 25 عاما في مجال صناعة الدهانات الإنشائية، تصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه عبر 5 مصانع تمتلكها الشركة في مجال إنتاج الدهانات الإنشائية وتصنيع العبوات.

وأكد الحوت، أن GLC تسعي لضخ استثمارات لتوسعات جديدة في مدينة بدر، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنع قنا من العمل بطاقة 50% العام الماضي إلى 100% خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى زيادة عدد مراكز البيع بنسبة 15%، لافتا إلى أنها تقدر حاليا بنحو 400 مركز بيع علي مستوي الجمهورية مع التركيز على السوق المصري في خطتها التسويقية لعام 2022.

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وأشار إلى أن الشركة ستهدف خطة للتوسع في الإنتاج بجانب الاستثمار في الابتكار والإبداع في عالم موضة واتجاهات الألوان للدهانات الإنشائية في إطار خطتها لتحويل مصر إلى عاصمة للألوان في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وقال خلال اطلاق مشروع اتجاهات الألوان في مصر للعام الثاني،: «مصر بلد الفرص والريادة والتاريخ، من هنا بدأ حلمنا وطموحنا، ودورنا ومسئوليتنا تجاه كل ما يقدم اضافة لمصر كجزء أصيل لرد الجميل لهذا البلد العظيم، حيث نحتفل اليوم بواحدة من أهم المشروعات والاهداف الاستراتيجية لشركة دهانات GLG الذي أطلقناه العام الماضي في مصر وتم تطويره هذا العام بطريقة جديدة ومبتكرة في العالم بعرض الألوان من خلال التعاون مع اشهر المهندسين المعماريين ليصبح كلر بياتزا».

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وأوضح أن مشروع اتجاهات الألوان خطوة مهمة في أن تصبح مصر عاصمة لموضة الألوان في المنطقة العربية والشرق الأوسط، لافتا إلى أن دهانات GLC تدعم هذا المشروع والتعاون مع المهندسين المعماريين لإظهار دور اللون في تطوير المشهد المعماري والحضاري لمصر بالاعتماد على التعاون مع اشهر المصممين والتكامل بين أعمالهم واختيارهم بناًء على تاريخهم وأعمالهم وإنجازاتهم، مشيراً أن مشروع اتجاهات الألوان لعام 2022، نتاج أفكار وعصف ذهني مع شركاء النجاح لتطوير الألوان، والتي تحدينا فيها أنفسنا لأكثر من 6 شهور بالعمل والاجتماعات التحضرية لنقدم هذه البصمة الجديدة بعرض اللون بطريقة مختلفة ومبتكرة.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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