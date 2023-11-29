محمد الحوت فى حوار لـ«المال»: «دهانات GLC» تستهدف الوصول بصادراتها إلى 30% خلال عامين

تستهدف شركة دهانات GLC مضاعفة حجم صادراتها من إجمالى الإنتاج إلى %30 خلال عامين، فى إطار خطتها لتعزيز وجودها خارجياً لتكون سفيرًا قويًا لصناعة الدهانات المصرية فى الأسواق العالمية.

وقال المهندس محمد أمين الحوت المدير التنفيذى للشركة فى حوار لـ” المال” إن GLC تتبنى خطة توسعية لزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة لاختراق الأسواق الخارجية وتعظيم مواردها من العملات الأجنبية، وذلك بالتوازى مع اتجاه الدولة والقيادة السياسية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وكشف عن أن الخطة التصديرية تشمل عدة محاور أساسية أهمها تعزيز التواجد فى الأسواق الخارجية الحالية، والعمل على اقتحام جديدة، فضلًا عن التوجه الى افتتاح مكاتب تمثيل للشركة فى بعض البلدان الأفريقية والتى يفضل المستوردون بها ضرورة وجود بضاعة حاضرة بشكل مستمر.

ومن الجدير بالذكر GLC بدأت نشاط المجموعة فى مصر عام 1997، وتعد حاليا من أكبر الشركات اللبنانية المستثمرة فى مصر، وتقوم بتصنيع جميع أنواع البويات الزيتية والمائية والمعاجين والعبوات البلاستيكية والمعدنية)، بإجمالى انتاج يتعدى 150 مليون لتر سنويا، وباستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه؛ 50 % مصرى -ومثلها لبناني، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 13 دولة أفريقية.

وأكد الحوت أهمية أن يكون للصادرات المصرية تواجدا كبيرا فى السوق الأفريقية حاليا، لكن يجب فى الوقت نفسه مراعاة أن بها عدداً من التحديات أبرزها عدم الاستقرار و غياب الأمن فى معظمها وصعوبة التحويلات المالية ، لكن العمل من خلال مراكز لوجستية بها سيسهل تواجد المنتجات .

وقال إن أفضل الدول الأفريقية حاليا التى تسعى الشركة إلى التركيز عليها ، كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا.

وفيما يخص الأسواق العربية قال الحوت إن الشركة لديها خطة للتواجد فى السوق السعودية، وقد تكون الرياض نقطة مركزية للمنتجات ،لكن سيكتب عليها صنع فى مصر حسب قوله.

وأضاف الحوت أن حصة جى إل سى من الدهانات الإنشائية فى مصر تمثل نحو %25، موضحا أن الطلب حاليا قد يكون وهميا أو مبالغا فيه ولا يمكن قياسه فى ظل إقبال البعض على الشراء خوفا من أية ارتفاعات جديدة فى الأسعار.

وتوقع الحوت ارتفاعا كبيرا فى الطلب على الدهانات الإنشائية فى مصر بنسبة تصل إلى %20 خلال العام المقبل خاصة مع بدء الموافقات على قانون التصالح الذى سيخلق انتعاشه فى سوق مواد البناء، لافتا إلى أن البويات لا تتجاوز نسبة %3 من إجمالى التشطيبات.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى قد أعلن فى شهر نوفمبر الحالي، موافقته نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأكدت اللجنة المشتركة بالبرلمان فى تقريرها أن مشروع القانون فى صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة و التى تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.

وفيما يخص عمليات الغش التجارى فى سوق الدهانات المصرية قال الحوت إنها تراجعت بشكل نسبى خلال المرحلة الراهنة لعدة أسباب منها انخفاض معروض الخامات من الأساس، فضلًا عن عمليات الميكنة الضريبية والفاتورة الإلكترونية التى حجمت الأمر، وضيقت الخناق على منظومة الاقتصاد غير الرسمي.

وأكد على أهمية دور جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية فى الحفاظ على الأسواق لأنها حماية للصانع الجاد حسب قوله.

وأشار الى أن الشركة ستعلن مطلع العام المقبل عن خطة استثمارية جديدة بخصوص التوسع فى خطوط الإنتاج أو افتتاح مصانع جديدة، مشيرا إلى أن GLC تمتلك حاليا 4 مصانع منها 3 فى العبور وآخر فى الصعيد بمحافظة قنا.

وأوضح الحوت أن الشركة ستركز بشكل كبير على العمل بطاقات كبرى فى المصانع من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك التوسع فى التصدير إلى الخارج.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تفقد الأسبوع الماضى أعمال التوسعات الجديدة بمصنع جى إل سى فى العبور وهو عبارة عن 3 صالات جديدة على مساحة 25 ألف متر، وتم التنويه إلى أن الإنتاج سيخصص بالكامل للتصدير.

وأكد رئيس الوزراء تقديم مختلف سبل الدعم بما يسهم فى إقامة التوسعات الجديدة للمصنع، والعمل على زيادة الإنتاج والصادرات.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى وزير التجارة والصناعة بدراسة ملف قطعة الأرض الخاصة بتوسعات المصنع والعمل على سرعة تخصيصها ، كما وجه بالعمل على حل مشكلة الارتفاعات المطلوبة.

وقال الحوت إن دخولنا للسوق المصرية كان على مرحلتين، أولهما فى العام 1994 وكانت مقتصرة على عملية تصدير الدهانات من لبنان إلى مصر فقط، ثم بعدها بنحو 3 سنوات كان تواجدنا بالفعل بافتتاح مصنعنا فى القاهرة.

وأضاف كانت لدى والدى رؤية مستقبلية ، إذ يرى أن مصر هى المستقبل وسيحقق سوقها ما نطمح إليه من توسع خارجى وانتشار، لما تتمتع به من مزايا نسبية متعددة أبرزها موقعها الجغرافي، إذ تعد بوابة الدخول للسوق الأفريقية.

وأكد الحوت أهمية العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة على ضرورة توطين وتعميق الصناعة المحلية خاصة أنها الصناعة الوطنية هى كلمة السر لتجاوز أية أزمات عالمية، خاصة من حيث تلبية الاحتياجات المحلية بدلا من استيرادها لتخفيف الطلب على العملة الأجنبية من ناحية، فضلا عن تصدير الفائض وهو الأمر الذى يصب أيضا فى العمل على تحقيق خطة الرئيس السيسى للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

أضاف أن منتجات جى ال سى تتميز بجودتها العالية وتستطيع المنافسة فى العديد من الأسواق ،متسلحين فى ذلك بخبراتنا الكبيرة والمتراكمة فى تصنيع الدهانات الإنشائية المتميزة وفقا لأحدث التكنولوجيا المتطورة عالميا فى هذا المجال.

وقال إن هناك عوامل يجب الاستفادة منها لزيادة الصادرات خلال المرحلة الراهنة منها على سبيل المثال وجود فرص أمام منتجات الدهانات ومواد البناء بشكل عام فى اقتناص مشروعات إعادة الإعمار فى دول مثل ليبيا والعراق وسوريا.

وأشار الحوت إلى أن مصر لديها العديد من الاتفاقيات التجارية بين مصر والعديد من الدول الافريقية مثل الكوميسا وغيرها ما يدعم دخول المنتجات بمزايا جمركية تساهم فى زيادة قدرتنا التنافسية، بالإضافة إلى سهولة الأمور اللوجستية والخطوط الملاحية مع بعض الدول فضلا عن بعض الدعم الخاص بالشحن البحري.

الإعلان عن تفاصيل خطة استثمارية جديدة مطلع العام المقبل

السعودية قد تكون نقطة مركزية لمنتجاتنا تحت شعار صنع فى مصر

الدهانات لا تتجاوز %3 من التشطيبات النهائية .. وحصتنا السوقية تصل إلى %25

قانون التصالح سيرفع الطلب على مواد البناء بحدود %20

الميكنة الضريبية والفاتورة الإلكترونية قللت من عمليات الغش التجارى