محمد الحوت : توفير فرص العمل للشباب أفضل صور العدالة الاجتماعية

وجه محمد أمين الحوت، عضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال التحية إلي عمال مصر في عيدهم.

وقال إن العمال شريك أساسي في التنمية الاقتصادية، فهم يساهمون بجهودهم وعرقهم في بناء مستقبل الوطن في مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية.

وأكد أن أطراف العملية الإنتاجية من رجال أعمال وعاملين، عليهم مسئولية كبيرة في تجاوز ما يواجه مصر من تحديات، سعيا إلي مستقبل أفضل لمصر وللمصريين.

وأوضح أن القطاع الخاص مؤمن بضرورة التطوير والتدريب المستمر للعمالة الفنية، وتخريج أجيال جديدة من العمالة الماهرة، التي تواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وقال إن العدالة الاجتماعية في أفضل صورها، هي توفير فرص العمل الكريمة للشباب، وهو دور أصيل للقطاع الخاص وللحكومة التي تسن التشريعات، وتقدم الحوافز لتشجيع رءوس الأموال علي الاستثمار وفتح مشروعات جديدة، وهو ما تحقق في خروج قوانين الاستثمار والصلح الواقي من الإفلاس، وغيرهما من قوانين تمثل ثورة تشريعية غير مسبوقة، سيكون لها مردود إيجابي علي التنمية والنمو.

وأشار إلى أن العمالة المصرية مشهود بكفاءتها ومهارتها ولا يمكن أن ننسي دورها علي مدي خمسين عاما في عمليات التنمية والتطور الهائلة التي شهدتها المنطقة العربية.

ودعا إلي أهمية مشاركة التعليم والصحة والصناعة في تقديم مبادرات جديدة، تهدف إلي رفع كفاءة العمالة في مختلف الأعمار والاستفادة من الطفرة التكنولوجية الهائلة في دعم وتطوير العمالة، والتوسع في مراكز التدريب الفني بالمصانع والهيئات الحكومية في مختلف الأقاليم.