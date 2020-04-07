اقتصاد وأسواق

محمد الحوت : القطاع الخاص يقف خلف القيادة السياسية.. ونقدر مجهود الحكومة

أشاد الحوت بما تناوله خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي من رسائل اجتماعية واقتصادية
محمد ريحان 7:02 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20 7:02 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20

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أكد محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن خطاب الرئيس السيسي وإعلانه اليوم لحزمة القرارات والإجراءات التحفيزية للاقتصاد هي رسالة تأكيد على الشراكة الإيجابية والصحية بين الدولة والقطاع الخاص.

وقال الحوت، إن القطاع الخاص يقف خلف القيادة السياسية ونقدر كل ما تقوم به حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومعا بإذن الله يدًا بيد لتجاوز هذه المحنة لتصبح منحة لمصر وشعبها، لتتبوأ صدارة اقتصاديات المنطقة العربية والافريقية.

وأشاد الحوت بما تناوله خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي من رسائل اجتماعية واقتصادية، مشيرًا إلى أن دور القطاع الخاص يتعاظم ويكون أكثر فاعلية وأهمية في أوقات الازمات.

وأكد أن القطاع الخاص المصري قطاع وطني يعي تمامًا حجم التحديات الضخمة التي فرضتها الظروف، وجميعا كقطاع خاص ومجتمع مدني وعاملين ومهنيين شركاء الوطن ومعا في اوقات المحن.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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