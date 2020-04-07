محمد الحوت : القطاع الخاص يقف خلف القيادة السياسية.. ونقدر مجهود الحكومة

أكد محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن خطاب الرئيس السيسي وإعلانه اليوم لحزمة القرارات والإجراءات التحفيزية للاقتصاد هي رسالة تأكيد على الشراكة الإيجابية والصحية بين الدولة والقطاع الخاص.

وقال الحوت، إن القطاع الخاص يقف خلف القيادة السياسية ونقدر كل ما تقوم به حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومعا بإذن الله يدًا بيد لتجاوز هذه المحنة لتصبح منحة لمصر وشعبها، لتتبوأ صدارة اقتصاديات المنطقة العربية والافريقية.

وأشاد الحوت بما تناوله خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي من رسائل اجتماعية واقتصادية، مشيرًا إلى أن دور القطاع الخاص يتعاظم ويكون أكثر فاعلية وأهمية في أوقات الازمات.

وأكد أن القطاع الخاص المصري قطاع وطني يعي تمامًا حجم التحديات الضخمة التي فرضتها الظروف، وجميعا كقطاع خاص ومجتمع مدني وعاملين ومهنيين شركاء الوطن ومعا في اوقات المحن.