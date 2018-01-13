محمد الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي

وكالات:أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.واختارت اللجنة الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، على أن يعاونه يوسف البساطي ومحمد محمود لطفي، والحكم الرابع سيد عبدالله، وكل من طارق سا

وكالات:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.





واختارت اللجنة الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، على أن يعاونه يوسف البساطي ومحمد محمود لطفي، والحكم الرابع سيد عبدالله، وكل من طارق سامي ومحمد سلامة حكمان ضمن طاقم التحكيم.

ويدير مباراة بتروجيت والداخلية الحكم محمود البنا، ويعاونه إكرامي سالم وعدي عيد، والحكم الرابع إسماعيل عبدالقادر، وكل من أحمد حمدي ومحمود ناجي.

وفي مباراة سموحة وإنبي الحكم أحمد العدوي، ويعاونه تحسين أبوالسادات وأحمد نوفل، والحكم الرابع خالد منسي، وكل من عوض سعفان ومحمد سيد بكر.