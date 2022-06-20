محمد الحلو يغادر العمليات بعد تركيب 6 دعامات بمستشفى عين شمس

أجرى منذ ساعات قليلة المطرب الكبير محمد الحلو عملية جراحية في قدمه، وتم على إثرها تركيب 6 دعامات في الساق لمعاناته طيلة الأيام الماضية من انسداد حاد في الشرايين.

وكشف الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم عبر حسابه الشخصي منذ ساعات، أن الحلو أجرى العملية الجراحية بسلام وغادر غرفة العمليات أيضا.

وحرص عدد كبير من المطربين على مساندة محمد الحلو في أزمته الصحية الصعبة، ومنهم هاني شاكر ومدحت صالح وعلي الحجار ونادية مصطفى وغيرهم، وتمنوا للحلو أن يتعافى سريعا من أزمته الصحية وأن يعود ليمتع جمهوره بفنه المحترم.

وسبق وقال نجل الفنان الكبير حمادة الحلو إنهم لم يعرفوا إصابة والده بانسداد في الشرايين بنسبة 80% إلا بالصدفة، مثلما حدث معهم عندما علموا إصابته بالسكر بالصدفة أيضًا منذ 4 أشهر.