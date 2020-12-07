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محمد الجزار عضوا منتدبا لشركة عبد اللطيف جميل للتمويل في مصر

بخبرة كبيرة في قطاع الخدمات المصرفية تتجاوز الـ 25 عاما.
محمد ريحان 11:57 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 11:57 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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أعلنت شركة “عبد اللطيف جميل للتمويل” تعيين السيد محمد الجزار عضوا منتدبا و مدير تنفيذى للشركة في مصر.

ينضم محمد الجزار إلى شركة “عبد اللطيف جميل للتمويل” بخبرة كبيرة في قطاع الخدمات المصرفية والتي تتجاوز الـ 25 عاما، والتي تضمنت قيادة وتنفيذ استراتيجيات ناجحة في شتى مجالات العمل المصرفى مثل التشغيل المصرفى وتطوير المنتجات والمبيعات والتسويق والمدفوعات وإدارة المخاطر.

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محمد الجزار

أظهر محمد الجزار قدرة كبيره على التكيف مع بيئات العمل المختلفة والعمل مع مجموعة متنوعة من المؤسسات متعددة الجنسيات مثل سيتي بنك، المؤسسة العربية المصرفية ، كريدي أجريكول، بنك الاتحاد الوطني ومجموعة إنتيسا سان باولو. وقد نجح الجزار في تحسين إيرادات الأعمال المصرفيه منخفضة الأداء بقدر كبير في كل من الأسواق المصرية ودول مجلس التعاون الخليجي.

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بالإضافة إلى كونه عضو مجلس اداره معتمدا من مركز المديرين المصرين التابع للهيئه العامه للرقابه الماليه، فهو ايضا حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال في التسويق الاستراتيجي من الأكاديمية العربية ودبلوم الدراسات العليا في الائتمان المصرفي وإدارة المخاطر من الجامعة الأمريكية.


تعمل شركة عبد اللطيف جميل للتمويل بالمملكة العربية السعوديه منذ عام 1979 حيث كان تمويل السيارات مازال فكرة ناشئه. وتمتلك شركة عبد اللطيف جميل محفظة استثماريه تبلغ قيمتها حوالى مليارى دولار ولدى الشركه فروعا فى اكثر من 40 دولة بما في ذلك السعودية ومصر وتركيا، حيث تقدم الشركه حلولا تمويلية للسيارات، والمنتجات الاستهلاكية، والمعدات التجارية، والعقارات من خلال مجموعة كبيره من الشروط المرنه والتكلفه الميسره.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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