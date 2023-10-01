محمد البلتاجي: 60 مليار جنيه حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصرية

قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصرية بلغ 60 مليار جنيه، تشمل 12.6 مليار جنيه كصكوك شركات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمي الأول، تحت عنوان «أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة: عرض وتحليل تجارب دولية».

وتابع البلتاجي، خلال عرض لأهمية المؤتمر ومنهجية تنفيذه، أن الصكوك بمعناها العام، هي أداة ظهرت عام 1983، كإحدى أدوات التنمية في السوق المالية، وهي خاصة بملكية مشروعات، تعتمد على مشروع معين.

وأفاد البلتاجي أن أي صك تصدر له آلية معينة في مشروع وجهة مستفيدة ومصدرة، مشيرا إلى أنه على المستوى الدولي لا يوجد إفلاس من خلال الجهات المسؤولة عن الصكوك، وأنها تعطي قيمة مضافة للسوق المالية.

ويتناول المؤتمر ثلاث جلسات تشمل الصكوك والاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى التجربة المصرية في إصدارك الصكوك الجوانب الشرعية والقانونية، فضلا عن التجارب والممارسات الدولية.