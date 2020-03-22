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محمد الإتربي: 3-4 مليارات جنيه حصيلة بيع شهادة الـ15% في بنكي الأهلي ومصر

منذ طرحها الخميس الماضي
سيد بدر 11:11 م, الأحد, 22 مارس 20 11:11 م, الأحد, 22 مارس 20

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كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن إجمالي مبيعات شهادة الـ15% التي طرحها بنكا الأهلي ومصر، اليوم الأحد، بلغت نحو 3 الى 4 مليارات جنيه ، وفقًا لتصريحات تلفزيونية على قناة صدى البلد .

وطرح البنكان الشهادة الجديدة ضمن الإجراءات التي اتخذها القطاع المصرفي لتقليل الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، ويتم صرف العائد عليها بشكل شهري .

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، في تصريحات سابقة لـ”المال” أن الشهادة تأتى، ضمن الإجراءات التي يقوم بها البنكان لدعم القطاع العائلي .

يأتي ذلك بينما أعلن البنكان عن قيامهما بضخ 3 مليارات جنيه في البورصة المصرية لتنشيط السوق الذي انخفض بشكل كبير منذ بداية أزمة “كورونا”.

وكان البنكان قد أعلنا تثبيت الفائدة على شهادة الإدخار الثلاثية ذات العائد الثابت عند مستوى 12% رغم قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة بنسبة 3% خلال الأسبوع الماضي.

وتسجل الفائدة الحالية على الإيداع والإقراض نحو 9.25% و10.25% عقب قرار البنك المركزي، بخفضها بنحو 3%.

وقصر أكبر بنكين حكوميين شراء الشهادة على الوسائل الإلكترونية سواء عبر الإنترنت أو الموبايل البنكي، أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، كما يمكن لأي عميل في بنك آخر تقديم طلب لمصرفه لشراء الشهادة مرفق برقم هاتفه المحمول، وسيتم التواصل معه من قبل البنك مصدر الشهادة .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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