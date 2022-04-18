محمد الإتربي: 179 مليار جنيه حصيلة بنك مصر من شهادة 18%

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، إن حصيلة الشهادة ذات العائد الثابت 18% سنويًّا بلغت 179 مليار جنيه منذ طرحها وحتى الآن.

وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر، في 21 مارس الماضي، شهادات ادخار مرتفعة العائد بفائدة 18% سنويًّا يُصرف عائدها شهريًّا.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس “1%” على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي إلى 9.25%، 10.25%، و9.75% على الترتيب، ورفع سعر فائدة الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%.