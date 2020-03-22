محمد الإتربي يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر

أعلن اتحاد بنوك مصر اليوم الأحد عن التشكيل الجديد للاتحاد وذلك برئاس محمد الاتربي – رئيس بنك مصر؛ الذي تم اختياره من قبل اعضاء الاتحاد لتولي رئاسة الاتحاد في دورته الجديدة لثلاث سنوات قادمة وذلك خلفا هشام عز العرب – رئيس البنك التجاري الدولي ورئيس الاتحاد السابق.

وضم التشكيل هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري كنائب رئيس الاتحاد، وحسين أباظة، المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي كأمين صندوق الاتحاد.

ويشمل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كلا من محمد الديب، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي، وطارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وطارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك SAIB ، وميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، وحسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، وأحمد إسماعيل حسن، المدير الإقليمي للبنك العربي.

تأسس اتحاد بنوك مصر ككيان له شخصية إعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، ويكون مركزه الرئيسي في القاهرة الكبري