محمد الأعصر يصف قرار رفع الفائدة بغير المدروس

وصف محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة الكويت الوطني لشمال أفريقيا، قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بـ”التهريج وغير المدروس”، موضحاً أن معالجة اثار التضخمية الناتجة عن قرارات الاصلاح المالية وعلى رأسها “التعويم” لا تأتي برفع الفائدة لكنها تأتي بزيادة معدلات الإنتاج.

وخالفت البنك المركزي التوقعات التي أشارت إلى الاتجاه لتثبيت الفائدة، وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك، مساء الأحد، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى.

وتوقع”الأعصر” تراجع مؤشرات البورصة بشكل كبير تأثراُ بالقرار، ووضع مستهدفات الهبوط خلال الأسبوع الحالي نحو مستويات 12750 نقطة، مشيرا إلى أن السوق سيحاول التماسك بالقرب منها، مضيفا: “من الصعب تحديد مستهدفات لجلسة الإثنين بصفة خاصة”.

وكان البنك المركزى المصرى، قرر مطلع نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك.