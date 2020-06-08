محمد الأعصر : ارتفاعات الدولار تصعد بالبورصة نحو 11700 نقطة في يونيو

توقع محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، أن البورصة أمامها فرصة للصعود الشهر الحالي مدعومة بالارتفاعات المتواصلة في سعر الدولار الأمريكي منذ نحو شهر.

واتجاه التجاري الدولي نحو 78 جنيها

وتوقع الأعصر صعود المؤشر الرئيس للسوق egx30 نحو مستويات 11700 نقطة، وسهم البنك التجاري الدولي إلى ما يتراوح بين 77 و 78 جنيه بنهاية يونيو.

وأشار لـ”المال” إلى أن هناك حزمة من الأسهم ستشهد أداءا إيجابيا أبرزها القلعة نحو 1.80 جنيه، ومصر الجديدة نحو 7 جنيهات، وهيرميس نحو 13.25 جنيه، وأوراسكوم للاستثمار عند 0.50 جنيه، وبالم هيلز نحو 1.35 جنيه.

على صعيد أداء مؤشر egx70 قال الأعصر إنه سيتجه نحو 1450 نقطة، مع تحرك بعض أسهمه بشكل إيجابي منها المصرية للاتصالات صوب 14 جنيها.

يشار إلى أن سعر الدولار الأمريكي صعد بواقع 4% منذ 8 مايو الماضي، وحتى تعاملات اليوم من مستوى 15.56 جنيه إلى 16.21 جنيه، ما أرجعه محللون إلى الضغوط التي تواجهها الموارد الدولارية للدولة المصرية الممثلة في قطاع السياحة، وتحويلات العمالة، وإيرادات قناة السويس.

يشار إلى أن البورصة المصرية كانت أنهت تعاملاتها في مايو الماضي على تراجع للمؤشرات حيث انخفض الثلاثيني 3.16% إلى 10220 نقطة، والسبعيني 5.33% إلى 1160 نقطة.

وأغلق سهم التجاري الدولي تعاملات مايو متراجعا 1.6% عند 62.9 جنيه، والقلعة عند 1.2 جنيه، ومصر الجديدة عند 4.6 جنيه، وهيرميس عند 10.9 جنيه، وأوراسكوم للاستثمار عند 0.35 جنيه، وبالم هيلز عند 1 جنيه.