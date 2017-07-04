محمد الأتربى: 77 مليونا تنازلات عن الدولار ببنك مصر فى يومين

أحمد الدسوقى:
قال محمد الأتربى، رئيس بنك مصر، إن مصرفه حصل على 77 مليون دولار فى شكل تنازلات من العملاء عن الدولار الاثنين والثلاثاء.
وأشار فى مداخلة تلفونية لبرنامج”كل يوم”، إلى أن أمس الاثنين شهد تنازلا عن الدولار بالبنك بقيمة 37 مليون دولار، أما اليوم فوصل التنازل إلى 40 مليون دولار، متوقعاً حدوث تنازلات عن الدولار الاربعاء.
وكان سعر الدولار قد تراجع بصورة طفيفة خلال تعاملات الثلاثاء، بعد انخفاضه أسفل مستوى 18 جنيها، لأول مرة منذ 3 أشهر، وانخفض سعر الدولار لدى البنك الأهلي قرشين للشراء إلى 17.84 جنيه و17.94 جنيه للبيع.