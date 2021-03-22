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محمد الأتربى رئيس مجلس الإدارة: بنك مصر يطلق «المصرف الرقمي» نهاية العام الحالي

وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر فى تصريحات سابقة إن المشروع يهدف إلى دعم التوجه العام للدولة نحو تحقيق الشمول المالى، وإيجاد قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية
الحسينى حسن 9:06 ص, الأثنين, 22 مارس 21 9:06 ص, الأثنين, 22 مارس 21

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قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنه من المتوقع أن يتم إطلاق المصرف الرقمى التابع للبنك فى نهاية العام الحالي.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن العمل على إطلاق المصرف الرقمى يسير وفقًا للخطط الموضوعة.

وأعلن «مصر»، مطلع يناير الماضي، عن تعاقده مع شركة أتوس الفرنسية المتخصصة فى مجال إنشاء البنوك الرقمية لإطلاق مصرف رقمى ككيان موازٍ لبنك مصر.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر فى تصريحات سابقة إن المشروع يهدف إلى دعم التوجه العام للدولة نحو تحقيق الشمول المالى، وإيجاد قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل أيسر وأكثر تطورًا، إضافة إلى جذب شرائح جديدة من العملاء، مشيرًا إلى أن المصرف الرقمى يمثل نقلة نوعية كبيرة فى الخدمات التى يقدمها بنك مصر.

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وسمح البنك المركزى فى قانون البنوك الجديد -الذى أقره رئيس الجمهورية سبتمبر الماضي- بإصدار تراخيص للمصارف العاملة فى السوق المصرية لتأسيس بنوك رقمية.

ومن المقرر أن تتولى شركة «مصر للابتكار الرقمي» التابعة لبنك مصر، والمؤسسة خلال العام الماضي، إدارة المصرف الرقمي.

فى سياق آخر، ذكر محمد الأتربي أن بنك مصر يعتزم التوسع خلال المرحلة المقبلة فى العديد من البلدان الأفريقية من خلال تدشين مكاتب تمثيل أو فروع.

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يذكر أن عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال فى حوار مع «المال» يناير الماضي، إن مصرفه يسعى للتواجد فى 22 دولة بالقارة الأفريقية خلال 5 سنوات ضمن استراتيجية للتوسع القاري، تأتى على 3 مراحل، ويتم تنفيذها خلال الفترة من 2019 حتى 2023.

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بقلم الحسينى حسن

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