محمد إيهاب وسارة سمير يحصدان 4 ذهبيات في بطولة العالم للكبار

بدور إبراهيم: حقق لاعبو ولاعبات رفع الاثقال بأندية ومؤسسات القوات المسلحة المشاركين ضمن صفوف المنتخب المصرى لرفع الأثقال إنجازا تاريخيا للرياضة المصرية بحصولهم علي 4 ميداليات ذهبية فى بطولة العالم لرفع الاثقال المقامة حاليا بأمريكا بمشاركة 185 لاعبا و 143 لاعبة يمثلون 51 دولة من مختلف دول الع

بدور إبراهيم:



حقق لاعبو ولاعبات رفع الاثقال بأندية ومؤسسات القوات المسلحة المشاركين ضمن صفوف المنتخب المصرى لرفع الأثقال إنجازا تاريخيا للرياضة المصرية بحصولهم علي 4 ميداليات ذهبية فى بطولة العالم لرفع الاثقال المقامة حاليا بأمريكا بمشاركة 185 لاعبا و 143 لاعبة يمثلون 51 دولة من مختلف دول العالم.

وحقق لاعبا المؤسسة الرياضية العسكرية بالاسماعيلية محمد ايهاب يوسف ثلاث ميداليات ذهبية في وزن 77كم بحصوله علي ذهبية الخطف بوزن 165 كجم، وذهبية النطر بوزن 196 كجم، وذهبية المجموع بإجمالي 361 كجم، فيما حصلت اللاعبة سارة سمير أحمد علي ذهبية في النطر بوزن 136 كجم.

يأتي هذا الإنجاز الكبير بالحصول علي اول ميدالية ذهبية لمصر في بطولات العالم لرفع الاثقال قبل أكثر من 67 عام بحصول اللاعب خضر التوني علي ذهبية بطولة العالم التي اقيمت بفرنسا عام 1950 ، وذلك بفضل الدعم اللا محدود من القيادة العامة للقوات المسلحة، والاعداد الجيد والجهد الدؤب من اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية بجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعمل وفق خطط مدروسة على أسس عملية لتحقيق الإنجازات ورفع علم مصر وسط المحافل القارية والدولية.