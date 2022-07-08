محمد إمام يحتفل بفيلمه الجديد بحضور السبكي في الشيخ زايد (صور)

احتفل منذ ساعات قليلة النجم محمد إمام بفيلمه السينمائي الجديد “عمهم” بالعرض الخاص الذي أقيم بإحدى سينمات الشيخ زايد، وشهد العرض إقبالا كبيرا على إمام بمجرد حضوره، وتواجد في الاحتفالية المنتج أحمد السبكي، وحضر مع محمد إمام زوجته لمساندته ودعمه في فيلمه السينمائي الجديد.

وكشف مؤخرا النجم محمد إمام عن كواليس فيلمه الجديد “عمهم” من إخراج حسين المنباوى، وتأليف وسام صبرى، حيث نشر إمام صورًا من كواليس الفيلم جمعت بينه وبين محمد سلام ومحمد ثروت، وكتب قائلاً: “بقالنا سنين بنشتغل مع بعض، بس كل مرة بنموت من الضحك”.

فيلم “عمهم” تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، هدى المفتى، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولي.