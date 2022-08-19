محمد إمام يتصدر المركز الثاني في السينما السعودية بعد براد بيت

حقق فيلم النجم محمد إمام الجديد “عمهم” نجاحًا كبيرًا في شباك تذاكر السينما السعودية، حيث تصدَّر المركز الثاني، حسبما أعلن تقرير السينما السعودية، في الساعات الأخيرة عبر الحساب الرسمي لها بـ”إنستجرام”، وذلك للأسبوع الثاني.

حيث جاء فيلم إمام في المركز الثاني بعد الفيلم المتصدر أولًا “Bullet Train” للنجم الأمريكي براد بيت، وضمَّت قائمة الأفلام المتصدرة بدُور العرض السعودية فيلم النجم تامر حسني “بحبك” أيضًا، وفيلم “Top Gun Maverick”.

يُذكر أن فيلم عمهم لمحمد إمام شارك في بطولته، بجانبه كوكبة من النجوم؛ أبرزهم آيتن عامر وهدى المفتي ومحمد لطفي ومحمد سلام، وإخراج حسين منباوي، وإنتاج أحمد السبكي، وحقَّق حتى الآن إيرادات وصلت لـ45 مليون جنيه بالسينمات المصرية.