محمد إسماعيل: البيروقراطية تؤثر على تطبيق التشريعات العقارية الجديدة

محمود زكيقال محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك أولويات تشريعية للجنة، من خلال جدول أعمال وقوانين، ولا بد من تغيير قانون المناقصات، والمزايدات، والتعامل بالعقد المتوازن.وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الثاني، الذي تنظمه "المال جي تي إم"، أن هناك عقابات في تنفيذ ال

محمود زكي

قال محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك أولويات تشريعية للجنة، من خلال جدول أعمال وقوانين، ولا بد من تغيير قانون المناقصات، والمزايدات، والتعامل بالعقد المتوازن.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الثاني، الذي تنظمه “المال جي تي إم”، أن هناك عقابات في تنفيذ القانون من الجانب التنفيذي، مشيرًا إلى أن البيروقراطية تعد أحد أسباب توقف تنفيذ التشريعات.

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة بيئة حاضنة للاستثمار، والتنمية في عدد من المدن الجديدة، وأن الدولة تعمل على إقامة مشروعات بنية تحتية، من شأنها جذب الاستثمار.

وأكد أنه يجب على السفارات المصرية بالخارج ترويج فكرة إعادة تعمير الدول المتضررة من الحروب، مثل سوريا، والعراق، وليبيا.

وأشار إلى أن مجلس النواب مفتوح أمام أي مقترحات مقدمة من المطورين العقاريين، وأن لجنة الإسكان تدعم أي خطوة جادة من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

