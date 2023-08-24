محمد أوزالب رئيسًا غير تنفيذي لمجلس إدارة المصرف المتحد

قررت الجمعية العامة للمصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، تعيين محمد أوزالب رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة المصرف المتحد، وأشرف القاضي عضوا منتدبا حتى 2026.

جاء تعيين محمد أوزالب خلفًا لمحمد نجيب الذي تولى رئاسة مجلس إدارة المصرف المتحد في أبريل الماضي.

وشغل أوزالب منصب الرئيس التنفيذي لبنك بلوم مصر منذ أبريل 2010، قبل أن يستحوذ بنك المؤسسة المصرفية العربية ABC على البنك.

قال البنك المركزي المصري إن عددا من المؤسسات الدولية أبدى الاهتمام بشراء المصرف المتحد، وطبقا للجدول الزمنى المحدد مسبقا فإن عملية الفحص النافي للجهالة مع المشترين ستبدأ نهاية سبتمبر 2023.

قال البنك المركزي المصري يوم الأربعاء 17 مايو 2023 إنه يعتزم التخارج نهائيا من مساهمته في رأسمال “المصرف المتحد” وذلك في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في شركات وإنه عين بنك “باركليز” مستشارا دوليا لإنهاء صفقة التخارج.

وأضاف البنك في بيان إن باركليز سيتولى “تنفيذ مهامه جنبا إلى جنب مع المستشار المحلي سي.آي كابيتال”.