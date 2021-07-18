محمد أنور يلحق بأكرم حسني ويقرر الغناء لأول مرة.. متخصصون يعلقون

يبدو أن تجربة الفنان أكرم حسني في الغناء للمرة الأولى الفترة الماضية التي قدمها مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في أغنية " لو كنت" والتي حققت 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب ، شجعت فنانين آخرين على الإقدام عليها وخوضها مثله…

يبدو أن تجربة الفنان أكرم حسني في الغناء للمرة الأولى الفترة الماضية التي قدمها مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في أغنية ” لو كنت” والتي حققت 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب ، شجعت فنانين آخرين على الإقدام عليها وخوضها مثله أملا في تحقيق نفس النجاح وزيادة شعبيته لدى الجمهور.

فقرر الفنان محمد أنور أحد أبطال مسرح مصر خوض تجربة الغناء للمرة الأولى أيضا ، خلال الفترة المقبلة بأغنية دويتو يقدمها مع الفنانة يسرى الجندي بعنوان : “انتوا كده كلكوا” كلمات وألحان يسرى الجندي وتوزيع موسيقي أحمد وحيد وإخراج أحمد عبد الوهاب.

سمير الجمل : كان يجب عليه التركيز في تقديم عمل فني سينمائي أو درامي استثمارا لنجاحه الأخير

قال الناقد الفني سمير الجمل، إن القضية الأساسية هل يمتلك محمد أنور الغناء أم لا ، فهناك فرق كبير بين الغناء على المسرح أو الغناء في الدراما في سياق الأحداث.

وأضاف أن سوق الغناء من الأساس 90 في المئة منهم ليس لهم علاقة بالغناء ، مضيفا أن اتجاه محمد رمضان للغناء منذ سنوات ليقف بمفرده على خشبة المسرح ، بدلا من أن يتواجد بجانب فنانين آخرين في عمل سينمائي أو تليفزيوني.

ولفت الجمل إلى أن محمد أنور قدم مسلسل ناجح مؤخرا “إسعاف يونس ” ، فكان من باب أولى استغلال هذا النجاح في تقديم عمل فني سينمائي أو تليفزيوني جديد بدلا من الاتجاه للغناء ، فليس كل من امتلك مايك صوته جميل وموهوب في الغناء.

وأشار سمير الجمل إلى أن سمية الخشاب ظلت فترة طويلة تحاول إقناعنا أنها مطربة موهوبة وكانها شادية عصرها ، ولم تحقق أي نجاح يذكر في الغناء ، وأيضا محمد رمضان يحقق ملايين المشاهدات في أغنياته لكن ليس مطربا أو موهوبا في الغناء ولن يتذكر أغنياته أحد بعد مرور سنوات ، لذلك محمد أنور سار في طريق خطأ للأسف وقد يأخذ من موهبته في التمثيل كثيرا.

ماجدة موريس : الأمر أصبح استسهالا بمجال الغناء لذلك لن نندهش من ظهور أي ممثل كمطرب

وأعربت الناقدة ماجدة موريس، أن الأمر أصبح مجرد استسهال بمجال كبير وهو الغناء والموسيقى ، لأن من يرد أن يغني يجب فعليه أن يتعلم أولا كيف يغني ، لكن حينما يقدم أكرم حسني أغنية بصوته كانه مطربا مؤخرا لأنه يدرك أن الموهبة والصوت الجيد لم يعودا عناصر أساسية لنجاح المطرب في هذا العصر.

وتابعت قائلة: لذلك لا يمكن أن نندهش حينما نجد محمد أنور يقدم أغنية بصوته ، وبعد فترة سيظهر علينا حمدي ميرغني يغني أيضا وهكذ.

وأكدت ماجدة موريس، أن الأمر يحتاج لوقفة حقيقية ، وقد يكون اتجاه محمد أنور للغناء فجأة لأنه يريد أن يجرب نفسه في الغناء ، فنحن نعيش في عصر كل شىء مباح فيه ومن يرد أن يفعل أي شيء فلا يتردد أبدا ، وفي النهاية الحكم للجمهور.