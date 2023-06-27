محمد أنور يشارك بفيلمين في موسم العيد

يشارك الفنان محمد أنور لأول مرة في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك بفيلمين سينمائين ، حيث يشارك ببطولة فيلم ” البعبع” مع النجم أمير كرارة كذلك يقوم ببطولة فيلم ” مستر اكس” مع النجم أحمد فهمي .

ويجسد محمد أنور شخصية مختلفة عليه في فيلم ” مستر اكس” تحديدا تدعى” أدهم” ، فيعمل ضمن منظمة تُخلص الرجال من زوجاتهم، فهو الذراع الأيمن لمستر أكس” أحمد فهمي ” ويدخل في عدة مشكلات بالإضافة إلى مفارقات كوميدية.

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وبيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، ومحمد أنور، وهنا الزاهد، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، كما يضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، ويجسد الفنان أحمد فهمي دور جديد إذ أنَّه كوّن عصابة من أجل أن ينتقم الرجال من السيدات، اللائي تظلمهم، ثم تنشأ قصة حب بين رئيس إحدى العصابات، وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.