محمد أنور وأحمد أمين ضيوف شرف «البطة الصفرا»

يعرض الأيام القادمة الفيلم السينمائي الجديد ” البطة الصفرا” بجميع دور العرض السينمائية بمصر ، ويشارك في بطولته النجمة غادة عادل ومحمد عبد الرحمن الشهير ب” توتا” بالوسط الفني .

كما يتواجد فيه عدد من الفنانين كضيوف شرف في أحداث الفيلم ، منهم أحمد أمين ومحمد أنور واسماعيل فرغلي أيضا ، وسيتم طرح الفيلم بالسينمات 9 أغسطس الجاري لينضم لقائمة أفلام موسم الصيف السينمائي لعام 2023 .

يشارك الفنانون أحمد أمين ومحمد أنور وإسماعيل فرغلى كضيوف شرف في فيلم البطة الصفرا بطولة محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل، والمقرر انطلاقه في دور العرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أغسطس الجارى، للمنافسة في موسم صيف 2023 السينمائى.

يذكر أن أحمد أمين يغنى الأغنية الدعائية للفيلم وتحمل اسم “علم نفسى” التي طرحها الأسبوع الماضى وتسجل تجربة جديدة في عالم الغناء، بعدما قدم أغنية تتر مسلسله الأخير “الصفارة” الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى.

فيلم “البطة الصفرا” بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصارويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم “الخطة العايمة”، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي “في نص الليل” و”فرصة سعيدة”.