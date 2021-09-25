محمد أحمد مرسى : تعيين عدد من أوائل الأكاديمية المصرية للهندسة في مصانع الإنتاج الحربي

أعلن المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إمكانية تعيين عدد من أوائل الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، حال رغبتهم، في مصانع الإنتاج الحربي بعد إجراء بعض الاختبارات.

وتفقد الوزير على هامش حفل تخرج الدفعة الثانية من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم، بحضور وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحى، وقيادات الوزارة (١١) مشروع تخرج لطلبة الأكاديمية.

وأكد أن شركات الإنتاج الحربي سوف تتكفل بتنفيذ هذه المشروعات في مجالات (إعادة تدوير زيوت التشحيم المستخدمة في السيارات، تحلية المياه عن طريق الخلايا الشمسية، اختبار مقاومة المواد الهندسية للانحناء، المطب الصناعي الذي يولد كهرباء لشحن السيارات الكهربائية وإنارة الشوارع، جهاز تنفس صناعي سهل التنقل، سيارة تعمل بالكهرباء، .. ومجالات أخرى متنوعة).