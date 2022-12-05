محمد أبو الغيط: نستهدف إقامة بيئة اقتصادية متكاملة في منطقة المثلث الذهبي

أكد محمد أبو الغيط نائب الهيئة العامة للمنطقة المثلث الذهبي الاقتصادية، أن إتاحة الحوافز الاستثمار أمام المصنعين هي أساس المنافسة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية، متابعا أن الحكومة أقرت مثل هذه الحوافز في الفترة الماضية وكان أبرزها المبادرات التي أطلقت خلال فترة جائحة كورونا في عام 2020.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين 2022 في يومه الثاني بجلسة التصنيع من أجل التوطين والتصدير”، أنه يستهدف أن تكون بيئة اقتصادية متكاملة، تضم مشروعات صناعية وسياحية، وخدمات، مشيرا إلى أن المنطقة بها مقومات الكثير من الصناعات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الهيئة تلقت عروضا عربية ومحلية لتأسيس مصانع استراتيجية في الصناعات الثقيلة، يتم حاليا تقييمها.