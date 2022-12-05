محمد أبو الغيط: نخطط لجذب الاستثمارات فى مشروعات الفوسفات والبتروكيماويات

قال محمد أبو الغيط، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إن المنطقة تخطط لجذب الاستثمارات فى مشروعات الفوسفات والبتروكيماويات.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان التصنيع من أجل التوطين والتصدير من مؤتمر الرؤساء التنفيذين الذى تنظمه شركة المال جى تى ام، على مدار يومين 4، 5 ديسمبر.

ويقع المثلث الذهبي بين البحر الأحمر بواجهة بحرية بطول 80 كيلومترًا شرقًا تضم مدينتي سفاجا والقصير، وحتى نهر النيل غربًا بمدينتي قنا وقفط.

وهو عبارة عن مشروع إنمائي قومي عملاق يخدم منطقة الصعيد والبحر الاحمر، وفي 2017 أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى.

وأضاف أن الحوافز التى اطلقتها الحكومة مؤخرا التى تمثلت فى الضرائب والجمارك والمبادارات ساهمت فى جذب الاستثمارات، والتأهيل للمنافسة مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى التنوع فى القطاعات الصناعية وأحجامها من ضخمة ومتوسطة واستراتيجية، والصناعات الثقيلة المتمثلة فى “الكيماويات والأسمدة”.

ولفت إلى أن المبادارات البنك المركزى التى صدرت فى أزمة الجائحة، أنقذت عددا من القطاعات أبرزها “السياحى، والصناعى، والعقارى”.

وأشاد باهتمام الدولة بالمجمعات الصناعية وتطويرها والتوسعات التى تم إنشاؤها لا سيما فى محافظات الصعيد الأمر الذى ينعكس إيجابيا على حجم الصادرات.