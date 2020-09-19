سيـــاســة

محمد أبو العينين ينفي استقالته من حزب مستقبل وطن ويطالب الجميع بتحري الدقة

ويطالب الجميع بتحري الدقة
ياسمين فواز 10:11 ص, السبت, 19 سبتمبر 20 10:11 ص, السبت, 19 سبتمبر 20

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نفى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن للشؤون البرلمانية، ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استقالته من حزب مستقبل وطن، مستنكرا تداول أخبار كاذبة في هذا الشأن لا تمت للحقيقة بصلة واصفا إياها بالشائعة.

وقال محمد أبو العينين، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه يمارس عمله من واقع منصبه الحزبي كنائب لرئيس حزب مستقبل وطن في تلك الفترة المهمة قبيل خوض الحزب انتخابات مجلس النواب 2020.

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وطالب أبو العينين بتحري الدقة فيما يُنشر أو يتم تداوله.

وأكد أبو العينين أنه لن يتخلى عن خدمة بلده وأهل دائرته بالجيزة الذين منحوه الثقة على مدار تاريخه البرلماني، ولن يحيد عن خدمتهم أو يتخلف عن الوقوف إلى جانبهم دائما كما اعتادوا منه تقديرا لأهل الجيزة ومواقفهم النبيلة.

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بقلم ياسمين فواز

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