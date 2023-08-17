محمدهنيدي يحقق إيرادات كبيرة بمرعي البريمو خلال أسبوعين في السعودية

حقق النجم محمد هنيدي إيرادات كبيرة بفيلمه السينمائي الجديد ” مرعي البريمو ” الذي طرح له بالسينمات السعودية مؤخرا نجاحا كبيرا في فترة قصيرة، وتخطت إيراداته الساعات الأخيرة حوالي 36 مليون جنيه منذ طرحه بالسعودية 3 أغسطس الجاري وحتى الآن .

فيلم “مرعى البريمو” تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية مرعى تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.

وفى دور العرض السينمائية بمصر حصد فيلم “مرعى البريمو” إيرادات وصلت إلى 12 مليوناً و550 ألف جنيه خلال أسبوعين اذ انطلق الفيلم في دور العرض المصرية يوم الأربعاء 2 أغسطس، ليفتتح الفيلم موسم الصيف السينمائى لعام 2023.

ويعود هنيدى في “مرعى البريمو” للعمل مع مخرجه المفضل سعيد حامد بعدما كونا ثنائية فنيه ناجحة على مدار السنوات الماضية أسفرت عن 5 أفلام هى “صعيدى فى الجامعة الأمريكية” عام 1998، “همام فى أمستردام” عام 1999، “جاءنا البيان التالى” عام 2001، “صاحب صاحبه” عام 2002، “يا أنا يا خالتى” عام 2005 ويسجل “مرعى البريمو” التعاون السادس بين هنيدى وسعيد حامد في السينما.