سيـــاســة

«محلية النواب» : قرار وقف استيراد مكونات التوكتوك راعى مخزون المصانع والشركات

وأجمع النواب خلال الاجتماع على ضرورة تقنين أوضاع مركبات التوكتوك وتيسير إجراءات الترخيص
ياسمين فواز 8:51 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 8:51 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، استعرضت أمام أعضاء اللجنة قرار الحكومة وقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوكتوك)، وأنها راعت في القرار المخزون الخاص للمصانع والشركات، وكذلك تطبيق مبادرة الإحلال والتي ترتكز على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين وأصحاب مركبات التوكتوك لتقنين الأوضاع، وإحلال المركبات غير الصالحة للاستخدام الآمن.

وأشار السجيني إلى أنه وفقًا لما عرضته الوزيرة فإن الإحلال سيكون من خلال حزمة حوافز تمويلية.

اقرأ أيضا  برلماني يدعو لتفعيل استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوكتوك)، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة (سيارات الميني فان) للحفاظ على سلامة المواطنين، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العربية للتصنيع.

اقرأ أيضا  الاتحاد الأوروبي : انعقاد الاجتماع الثامن للجنة المشتركة مع مصر حول التعاون العلمي والتكنولوجي

وأضاف رئيس لجنة محلية النواب أنه في سبيل تحقيق الأمر، لا بد أن تكون هناك خطوط سير وساحات لمركبات التوكنوك، ومن ثم وجود حوكمة ورقابة على أرض الواقع.

وتابع السجيني: “نطمئن المواطن ونطمئن أصحاب وسائقي التوكتوك، الأمر لصالحه، كما نطمئن الصناع بحديث الوزيرة على أنها على أتمّ الاستعداد لاستقبالهم والاجتماع بهم والاستماع لهم حتى يقوموا بتنفيذ خطة الدولة للإحلال، مع مراعاة الحقوق الخاصة بهم وبطبيعة عملهم”.

وأشار إلى دعمهم وزيرة الصناعة في قرارها وجهدها، ومطالبتها بمراعاة ما طرحه ممثل الهيئة العربية للتصنيع، وكذلك حقوق المصنعين، وملف التوكتوك يجب أن يكون تحت مظلة حملة إعلامية ممنهجة.

اقرأ أيضا  نقابة من لا مهنة له.. رياضة النواب تنتقد «المهن الرياضية» بسبب تصاريح غير المتخصصين

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ضرورة أن اقتراح أن يكون قرار إحلال التوكتوك بسيارات (ميني فان) أو غيرها وفقًا لبرنامج زمني وجغرافي.

وأجمع النواب، خلال الاجتماع، علي ضرورة تقنين أوضاع مركبات التوكتوك، وتيسير إجراءات الترخيص.

كما رأى النواب ضرورة تخفيض قيمة مبلغ التأمينات الاجتماعية أو تقسيمها على شرائح لتحفيز أصحاب التوكتوك على التقنين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

روبوكات التعامل مع العبوات الناسفة M-300.. معدة جديدة مصرية الصنع فى إيدكس 2021

أحمد اللاهوني 8:26 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

تعرف على مواصفات العربة المدرعة ST-500 بعد التطوير (صور)

أحمد اللاهوني 7:04 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

النيابة تأمر بحبس المتهم بخطف 5 طفلات بالتحايل فى المعادى 15 يومًا

المال - خاص 6:58 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

مصر تطرح جهاز رادار ثنائى الأبعاد ESR-32B فى إيدكس 2021.. طالع المواصفات الفنية

أحمد اللاهوني 6:08 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

وزير الإنتاج الحربي يدعو الشباب لزيارة EDEX 2021 والتعرف على إمكانيات مصر العسكرية

أحمد اللاهوني 5:45 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

وزير الإنتاج الحربى يزور جناح هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية بمعرض إيدكس 2021

أحمد اللاهوني 4:16 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21