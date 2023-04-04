محلية النواب توصي بحصر أراضي الإصلاح الزراعي الفضاء

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة ، وزارة التنمية المحلية بتقديم إفادة للجنة خلال 15 يومًا بأراضي الإصلاح الزراعي الفضاء، لبحث مدي امكانية الاستفادة من هذه الأراضي في عدد من المشروعات الخدمية، واستشهد بتجربته في دائرة بولاق الدكرور وموافقة رئيس مجلس الوزراء على تخصيص أرض فضاء مملوكة للإصلاح الزراعي لإقامة مدارس جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الحسيني لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة القليوبية،

وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن ضرورة قيام محافظة القليوبية بإصدار قرار باستثناء إقامة مقابر نفع عام بمقابل لأهالي قرية سنديون على مساحة أربعة أفدنة بالقطعة 82 بحوض على بدوي «أملاك دولة»، وذلك نظرا لرفض لجنة الجبانات هذا الموقع.

وأوضح عويس في كلمته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية عدم وجود موقع بديل عنه، مضيفًا «نصف المقابر الحالية سوف يتم إزالتها لتوسعة طريق مصر – إسكندرية».

وعقب وكيل وزراة الصحة بمحافظة القليوبية، خالد الخطيب، مؤكدًا أن الموقع غير مطابق للمواصفات، موضحًا أن الموضوع سبق عرضه في 2021، ومعاينة أخرى في مارس 2023، وأشار إلى ضرورة وجود مسافات بين موقع الجبانات 100 متر عن مصادر المياه، و200 متر .

وقال الخطيب إن الموقع حوله مصدر مائي على بعد 9 متر، بالإضافة لعدم توافر شرط المسافة 200 متر من جميع الجهات بين المنطقة السكنية والموقع.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية، محمد الحسيني إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشة تعديل قانون الجبانات الثلاثاء المقبل، وقال«نعدل لصالح الناس، القوانين تتعدل حسب متطلبات ومصالح الدولة المصرية، نعدل بما يتماشى مع الصالح العام والمواطن».

وأكد ضرورة العمل على إيجاد بدائل، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من أراضي الإصلاح الزراعي الفضاء،وأوصى وزارة التنمية المحلية بتقديم إفادة للجنة خلال 15 يومًا بأراضي الإصلاح الزراعي الفضاء.