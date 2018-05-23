«محلية النواب» توصي بتفعيل آلية التراخيص المؤقتة للمحال التجارية والصناعية

كتبت- ياسمين فواز:أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة طلب إحاطة بشان تعطيل تراخيص مشروعات صغار المستثمرين، بسرعة إصدارها للمحال التجارية والصناعية المستوفاة للاشتراطات المطلوبة، وتفعيل ألية التراخيص المؤقتة، لحين توفيق الأوضاع.وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجن

كتبت- ياسمين فواز:

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة طلب إحاطة بشان تعطيل تراخيص مشروعات صغار المستثمرين، بسرعة إصدارها للمحال التجارية والصناعية المستوفاة للاشتراطات المطلوبة، وتفعيل ألية التراخيص المؤقتة، لحين توفيق الأوضاع.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إنها انتهت الأسبوع الماضى من مشروع قانون تراخيص المحال التجارية، الذى يوحد جهة إصدارها، بهدف إزالة المعوقات، والتبسيط والتيسير على المواطنين، لتحفيز القطاع غير الرسمى على توفيق أوضاعه.

وأشار إلى ضرورة التعامل بمرونة مع راغبى الترخيص، قائلا: «هناك محلات تواجه الغلق الإدارى، وأخرى أغلقت فعلا، رغم أنها مستوافاة للاشتراطات، وتقدمت بطلبات للترخيص ورفضت.

وأكد النائب بدوى النويشى، عضواللجنة، أنها تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون تراخيص المحال التجارية والصناعية، مضيفا أنه يقنن جميع أنواع المحال، باستثناء التابعة للقوات المسلحة والسياحية.

وأوضح فى تصريحات لـ«المال»، أن اللجنة تطالب بمنح تراخيص مؤقتة، لحين تقنين الأوضاع، حتى لا يتوقف النشاط.

وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتضم ممثلين من الوزارات المعنية، وكذلك لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُصدر قرار بتشكيلها ومعاملتها مالياً برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية، وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان، والقوى العاملة، والصحة، والبيئة، والموارد المائية والرى، والداخلية، والكهرباء والطاقة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأخر عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وثالث عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.