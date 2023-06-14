محلية النواب توصي باجتماع بين البيئة والصرف الصحي لحل أزمة المنطقة الاستثمارية بميت غمر

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائبة جيهان البيومي، بشأن عدم توصيل الصرف الصحي للمنطقة الاستثمارية بمركز ومدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيح، نائب المحافظ.

واستعرضت عضوة مجلس النواب طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحة أنه لم يتم الانتهاء من توصيل البيارات الداخلية بالبيارات الخارجية الرئيسية بمحطات الصرف الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث طفح خارجي لمياه الصرف الصحي وانتشار الأمراض والأوبئة.