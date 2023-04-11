محلية النواب توافق على تعديلات قانون الجبانات مبدئيا

أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، موافقتها من حيث المبدأ على القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.

وأشار النائب، مقدم مشروع القانون، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى مسايرة التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري،

وأصبح لزامًا أن تمتد تعديلات إلى هذا القانون لتنظيم الاختصاصات، وإنشاء وصيانة وإلغاء الجبانات وتعديل الرسوم المقررة بما يتناسب مع تغيرات المجتمع الحالية،

كما تطرّق مشروع القانون إلى ضرورة تشديد العقوبات القانونية على كل من تسول له نفسه الاستيلاء على مقابر الغير أو نبش المقابر بغرض إخفاء جرم وحوكمة التصرف في الجبانات وتكون للدولة اليد العليا، وتغير السلطة المختصة بإدارة الجبانات وتعظيم دور وزارة التنمية المحلية.

وأوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة محلية النواب ، إلى أنه وردت للجنة ملاحظات على مشروع القانون من خلال وزارات العدل – المالية – الصحة.

ووافقت الوزارات المعنية، على مشروع القانون من حيث المبدأ مع تأكيد وجود ملاحظات على مواد مشروع القانون سيبدونها خلال المناقشات.

وقال الدكتور طارق منير، رئيس الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة: من حيث المبدأ متفقين أن القانون يحتاج إلى تعديلات ونوافق على مشروع القانون مبدئيًّا، ولا يوجد تعديلات واضحة حاليا ويمكن أن تكون هناك ملاحظات فى اللائحة التنفيذية بخصوص الاشتراطات.

فيما قال المستشار أحمد جميل، ممثل وزارة العدل: تلاحظ لنا أن مشروع القانون يتضمن تعديلات جوهرية، وباستعراض الملاحظات وجدنا ضرورة وجود مسمى لمشروع القانون، ومتفقين مع مشروع القانون مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات.

وقالت مرفت عبد الفتاح، ممثل وزارة المالية: نوافق على تعديل الرسوم فى القانون بما يتلائم مع الوضع الحالي.

وأكد اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، الموافقة من حيث المبدأ على تعديل القانون.

وقررت اللجنة عقد اجتماع يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة “النسق الحضاري” – الإسكان “مركز بحوث الإسكان، ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر” – التنمية المحلية ” مدير إدارة الجبانات” وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل “مشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية”.

كما قررت اللجنة استمرار نظر الموضوع خلال شهر من الآن.