محلية النواب تناقش تأخر إجراءات تطوير ميدان بهتيم بشبرا الخيمة 

أوصت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بعقد اجتماع بين المسئولين عن حي شرق شبرا الخيمة لتحديد المناطق التي تحتاج تغطية بالانترلوك، خاصة بعد رصد 8 ملايين جنيه لتطوير الشوارع الداخلية في بهتيم وفقا لتأكيدات ممثل صندوق التنمية الحضارية خلال اجتماع اللجنة اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير ميدان بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وضرورة رصف الطرق والمحاور الرئيسية، بدءا من طريق المرجوشي حتى الطريق الدائري، بالإضافة إلى تطوير سوق بهتيم الذي يتجاوز الأماكن المخصصة له ويتعدى على الطريق، ومدى تأثير ذلك على المواطنين نتيجة التكدس والازدحام المروري، وعدم قدرة سيارات الإسعاف أو المطافي على الوصول في حالات الطوارئ.

من جانبه ، قال النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة: “مفيش سلطة تنفيذية في مصر قاعدة مستريحة، عندنا قصور بنحله مع بعض، الموارد ضعيفة لكن نحاول”.

وشدد الحسيني، على ضرورة تعظيم دور المسئولين المتميزين الذين يعملون على الأرض، قائلا: “القليوبية محتاجة اعتمادات إضافية، تحتاج رفع كفاءة الطرق، القليوبية مظلومة”.

كما أوصى بطلب إحاطة آخر يوجه لوزارتي المالية والتخطيط وجهات أخرى لتساهم في العمل على رفع كفاءة الطرق.

فيما أكد ممثل صندوق التنمية الحضارية رصد 8 ملايين جنيه لتطوير الشوارع الداخلية في بهتيم.