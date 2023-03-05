«محلية النواب» تبحث أزمة البطاقات الاستيرادية المتوقفة ببورسعيد

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، اليوم الأحد برئاسة المهندس أحمد السجيني، المطالبة بتشكيل لجنة لبحث أزمة البطاقات الاستيرادية المتوقفة بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة، المقدم من النائب حسن عمار بشان عدم قيام محافظ بورسعيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة الخاضعة للقانون رقم (12) لسنة 1977 بدون أي وجه حق.

وأكد النائب مقدم الطلب أن هناك حالة من القلق لدى المواطنين بسبب هذا الأمر، داعيا المحافظ إلى سرعة حل هذا الأمر.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تفاصيل إلغاء قرار المحافظة منطقة حرة، مؤكدا أن الدولة تعمل من أجل المواطن ولمصلحة الجميع.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه لا يوجد أحد في مصر فوق القانون وأن الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الحصص الاستيرادية سوف تنفذها المحافظة.

فيما كشف النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب ، أن كل من لديه بطاقة استيرادية عليه اشتراكات في التأمين الصحي الشامل ومهدد بالحبس ودفع ضرائب رغم أن بطاقته الاستيرادية متوقفة.

وقال: هذه الفئة تعتبر فئة متوسطة، مؤكدا أن بورسعيد ذات طبيعة خاصة، موضحا أن من يملك البطاقة الاسترادية لا تورث وهذه مشكلة تمثل عدم سلام اجتماعي.

وطالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب ، بضرورة تشكيل لجنة لبحث البطاقات المتوقفة.

واتفق معه النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ الذي يشارك في الاجتماع، بتشكيل لجنة لبحث أزمة كافة البطاقات الاستيرادية.