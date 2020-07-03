«محلية البرلمان»: من الممكن تأجيل قانون المحليات للمجلس المقبل

السجيني: القانون لن يصدر إلا فى وجود حالة توافقية بين كل القوى السياسية

كشف النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان سر تأخر صدور قانون الإدارة المحلية من البرلمان، قائلًا: “القانون فى البرلمان منذ أكثر من عامين، وعندما طرح فى الجلسة العامة حدثت اعتراضات من قبل القوى السياسية والأحزاب عندما بدأ النقاش حول موعد صدور هذا القانون”.

وقال رئيس محلية البرلمان، فى تصريحات له امس الجمعة، بإحدى القنوات الفضائية، إن الاعتراضات التى حدثت بشأن قانون المحليات جعلت رئيس الجمهورية يدعو إلى إعادة الحوار المجتمعى مرة أخرى بغرض التوافق.

وأشار السجيني إلى أن هذا القانون لن يصدر إلا فى وجود حالة توافقية بين كل القوى السياسية.

وأشار النائب أحمد السجينى، إلى عدم طرح قانون الإدارة المحلية فى دور الانعقاد الحالى بمجلس النواب، ومن الممكن أن يؤجل إلى البرلمان المقبل.

وتابع: “أتمنى أن يصدر هذا القانون خلال الفصل التشريعى الحالى، شريطة عدم وجود صراع وخلاف حوله بين القوى السياسية”.