«محلية البرلمان» توصي بتكثيف أعمال النظافة ومنع الشيشة لمواجهة أزمة كورونا

رفعت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ، برئاسة النائب أحمد السجيني، عدة توصيات إلى رئيس المجلس، بشأن منظومة النظافة والمخلفات الصلبة، والمحال العامة، والمواقف الرسمية والعشوائية، والأسواق المجمعة الرسمية والعشوائية، والأجهزة والإدارات المحلية لتوجيهها إلى الحكومة للعمل بها في مواجهة أزمة فيروس كورونا .

وتضمنت توصيات لجنة البرلمان للحكومة بتكثيف أعمال النظافة بشكل عام، ومنع تدخين النرجيلة ( الشيشة) للشباب والقصر، ووقف الحفلات المقامة دون تراخيص، والأسواق العشوائية بأنواعها.

وتضمنت توصيات لجنة الإدارة المحلية في البرلمان المطالبة اتخاذ قرار بالإعفاء النهائي للحضور بالنسبة لموظفي القطاعات التي يتم اتخاذ قرار غلق أنشطتها بدواوين عموم الوزارات والمحافظات.

يأتي ذلك في إطار استجابة اللجنة لتوجيهات الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان لرؤساء اللجان النوعية لمتابعة ودراسة ما يحال للجان النوعية من اقتراحات وشكاوى مقدمة من النواب أو المواطنين بشأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

محلية البرلمان تطالب بالحفاظ على تقييم السلوك

كما دعت لجنة البرلمان إلى العمل على دراسة آليات وسبل الحفاظ على تقييم السلوك ومظاهر العشوائية والتعديات والاقتصاد الفوضوي بمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة والإبقاء النسبي على المنافع المكتسبة مثل الإغلاق المبكر للمحال.

كما طالبت لجنة البرلمان الحكومة بتكثيف أعمال النظافة بشكل عام، ومنع تدخين النرجيلة للشباب والقصر، الحفلات المقامة دون تراخيص، الأسواق العشوائية بأنواعها، المواقف العشوائية بأنواعها.

كما أوصت اللجنة بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية، ووجوب قيام المحافظين بالتواصل والتنسيق الدوري الأسبوعي مع النواب ومنظمات المجتمع المدني لحسن استغلال الخدمات الصحية والتوعوية، وتوجيه المحافظين بالتنسيق مع مديريات التضامن والنواب والأحزاب في تنظيم عمليات صرف المعاشات والإعانات بأنواعها.

ودعت لجنة البرلمان لدفع الوعي البيئي لدى المواطنين بترشيد استهلاك المواد الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية وعدم التخزين، وتكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية.

وشددت على ضرورة تخصيص تمويل لشراء فرم وتعقيم النفايات الطبية، واستغلال انخفاض الكثافة المرورية وانعدامها في الشوارع في إعادة هيكلة الجداول الزمنية بالخطط التنفيذية لمشروعات صيانة الطرق والكباري والشبكات سواء مياه أو غاز أو كهرباء.