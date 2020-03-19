سيـــاســة

محلية البرلمان تناقش مشاكل السويس 26 مارس

للوقوف على اخر المستجدات
ياسمين فواز 12:16 م, الخميس, 19 مارس 20 12:16 م, الخميس, 19 مارس 20

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تقوم لجنة الادارة المحلية في البرلمان بزيارة محافظة السويس خلال الفترة من 26 الى 28 مارس الحالي بالاضافة الى زيارة محافظة بورسعيد خلال تلك الفترة .

البرلمان يجري زيارات لبحث المشكلات المتعثرة

وذلك بناء على طلب النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب لمحافظة السويس الذي قدمه للدكتور على عبد العال رئيس المجلس ورئيس لجنة الادارة المحلية من أجل زيارة المحافظة للوقوف على اخر المستجدات وحل المشاكل المتعثرة.

من جانبه قدم النائب عبد الحميد كمال الشكر الى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس والمهندس احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية في البرلمان لسرعة الاستجابة .

سبق وقدم النائب طلب خلال دور الانعقاد الثالث والرابع من اجل الزيارة السويس ولكن لم يتم ادراج الزيارة لتعاقب الاحداث وانشغال الاجندة التشريعية للجنة .

يذكر أن لجنة الادارة المحلية في البرلمان سبق و عقدت اجتماع فى 20 فبراير الماضي بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بناء على طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال لعرض مشاكل السويس وما تم على ارض الواقع وذلك بحضور السكرتير العام والمساعد وممثلي التخطيط العمراني ونائب المحافظة الدكتور عبد الله رمضان.

عودة الجلسات نهاية الشهر الجاري

يشار الي ان البرلمان سيعاود عقد جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية نهاية الشهر الجاري لاستكمال اجندته التشريعية والتي تتضمن مناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الاحاطة والبيانات العاجلة التي تقدم بها اعضاء مجلس النواب خلال الفترة الماضية.

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بقلم ياسمين فواز

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