محلية البرلمان: تمثيل منظمات المجتمع المدنى فى المجالس التنفيذية للمحافظات

معتز محمودقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم إصدار قرار وزارى من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل يسمح بتمثيل منظمات المجتمع المدنى فى المجالس التنفيذية للمحافظات.وأضاف السجينى فى كلمته بالملتقى الأول للمسئولية المجتمعية فى المحافظات حول "دور مجت

معتز محمود

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم إصدار قرار وزارى من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل يسمح بتمثيل منظمات المجتمع المدنى فى المجالس التنفيذية للمحافظات.

وأضاف السجينى فى كلمته بالملتقى الأول للمسئولية المجتمعية فى المحافظات حول “دور مجتمع الأعمال فى دعم خطط الحكومة للتنمية”، أن هذا التمثيل للمجتمع المدنى سيساعد فى جعل المقترحات والمناقشات التى يتم طرحها فى المؤتمرات قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أنه يتم الحديث عن اللا مركزية منذ عهد الرئيس الراحل محمد انور السادات وحتى الآن.

واعتبر السجينى أن ما يختلف اليوم عن الفترات السابقة هو أن الهيكل الحكومى بدأ فى الاستعانة بعلماء، وهناك سعى لوضع تشريعات حقيقية تحقق متطلبات المجتمع.

