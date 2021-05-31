«محلية البرلمان» تخصص أسبوعًا كل شهر لمتابعة الملفات المهمة بالقطاع

اتفقت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، على تخصيص أسبوع كل شهر يسمي “أسبوع المتابعة”، يكون فقط للمتابعة الدورية للملفات والموضوعات التي تناقشها اللجنة، ومنها إعداد اللوائح، والتصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2021/2022، لمحافظات القاهرة والجيزة، والإسكندرية والغربية، والقليوبية والمنوفية.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ، إن اللجنة ستخصص يوم الإثنين الأول من كل شهر لمتابعة جهود الوزارات المعنية لحوكمة إجراءات الصرف للصناديق الخاصة وفقا لتوصية اللجنة، ووفقا لقرار وزير التنمية المحلية الصادر خلال شهر مايو الجاري.

وأشار السجيني، إلي أن اللجنة في إطار تخصيص أيام للمتابعة، حيث إن موضوع التصالح في مخالفات البناء مخصص له كل أول يوم أحد في الشهر، وموضوع اللوائح سيكون علي جدول اعمال اللجنة اجتماع شهري لمتابعة جهود وزارتي المالية والتنمية المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجال تحديث النظام الإداري وحوكمة الإدارة المحلية.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن توصيات البرلمان ملزمة ولابد من تنفيذها، وهي تستهدف تحقيق الصالح العام.

من جانبه، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ، إن هناك إهدار مال عام في الوحدات المحلية، وهناك مكافآت وحوافز تصرف في غير أوجهها، وهناك خلل في الصرف، والأمر يحتاج لتشديد الرقابة، وحوكمة عملية الصرف من الصناديق الخاصة، مؤكدا ضرورة اعتماد اللوائح من وزارة المالية.

وأشار الحسيني، إلي أنه يجب رفض اعتماد أي موازنة لأي محافظة قبل اعتماد لوائح الصرف، متسائلا عن سبب عدم إصدار لائحة موحدة علي مستوي الجمهورية لتالف الرصف.

وقال إن هناك مكافآت وهمية تصرف في المحليات، وهناك إهدار مال عام، مستطردا: “هاتولنا كشف واحد للمكافآت في أي محافظة”.

وعقب اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، مؤكدا أن المحافظين ونوابهم لا يتقاضون أي حوافز من المحافظة.

واشار إلي أن هناك قرار من مجلس الوزراء بعدم تقاضي المحافظين ونوابهم أي مبالغ من المحافظة خلاف راتبهم،

ورد النائب محمد الحسيني: “عايزين كشف مكافآت في المحافظات، مثلا محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والغربية والمنوفية

و قال اللواء سمير إبراهيم، رئيس الادارة المركزية لموازنة المحليات بوزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية، أصدر قرارا بتشكيل لجنة تختص بوضع لوائح محددة لجميع المحافظات ودراسة الآثار الإيجابية والسلبية لهذه الصناديق في المحافظات، ووضع ضوابط لتنظيم الصناديق، ووجه بحصر الصناديق الخاصة في كل المحافظات للحوكمة.