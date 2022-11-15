محلل اقتصادي يرجح انهيار سوق العملات الرقمية.. وينصح بالاستثمار في الذهب

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن ما حدث من انهيار بورصة FTX للعملات الرقمية المشفرة كان أمراً متوقعاً ، ووارد الحدوث في أي لحظة لأي شركة تعمل في هذا السوق عالي المخاطر، مبينا أن كافة البنوك المركزية في العالم وعلى رأسها البنوك بالدول العربية مصر والسعودية والإمارات، حذرت مراراً من الاستثمار في هذه السوق التي تفتقد للقواعد المنظمة والجهات الرقابية.

وأوضح عبد الوهاب أن سوق العملات الرقمية المشفرة تندرج تحت نطاق “السوق السوداء BLACK MARKET” فهي لا تخضع لأي قواعد أو قوانين سوى العرض والطلب والطمع والرغبة في جني أكبر مكسب ولو على حساب الاخرين.

محمد عبد الوهاب: سوق العملات الرقمية ستشهد انخفاضات تصل إلى 30% نهاية العام

وأكد أن انهيار شركة FTX لا شك ينطوي على كثير من المخالفات منها التلاعب والغش والتدليس ، من جانب مالك الشركة ومؤسسها سام بانكمان فرايد، بجانب الكثير من الشائعات التي أدت لانهيار الشركة في ساعات معدودة، وهذا هو حال السوق غير الرسمية عالي المخاطرة الذي يحقق الربح السريع أو الخسارة القاتلة في ساعات.

وتوقع أن تشهد سوق العملات الرقمية انخفاضات قد تصل إلى 30% حتى نهاية العام، بكافة عملتها الرئيسية ، مرجعاً ذلك إلى توفير السيولة بشكل أساسي، محذراً من الاستثمار في تلك العملات مهما بدت جاذبيتها لارتفاع مخاطرها بشكل كبير وانهيار FTX في ساعات خير شاهد على ذلك.

ونصح المستثمرين بالتوجه إلى الملاذات الأمنة خصوصاً الذهب باعتباره مخزن للقيمة كما أنه سريع التداول وبالتالي يوفر السيولة في أى وقت ولا يخسر قيمته بعكس باقي الملاذات الأمنة كالاستثمار العقاري وخلافه التي تعد استثمارات طويلة الأجل وتحتاج وقت لتسيلها.