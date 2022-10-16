محللو «جولدمان ساكس» يتوقعون ركودا أكثر خطورة في المملكة المتحدة

يتوقع محللو “جولدمان ساكس” ركودا أكثر خطورة في المملكة المتحدة وفقاً لتقرير صادر اليوم الأحد، وأقبلوا على خفض توقعاتهم لنمو اقتصادها، بحسب وكالة بلومبرج.

وكانت رئيسة الوزراء ليز ترَس قد أقالت وزير الخزانة كواسي كوارتنغ من منصبه، وتراجعت عن إلغاء زيادة ضريبة الشركات.

الأداء الاقتصادي في المملكة المتحدة

تقرير “جولدمان ساكس” خلص إلى أنه “مع تراجع زخم النمو الضعيف أصلاً، والظروف المالية الأكثر تشدداً بشكل ملحوظ، وزيادة ضريبة الشركات اعتباراً من أبريل المقبل، فإننا نخفض توقعاتنا للنمو في المملكة المتحدة بشكل أكبر، ونتوقع الآن ركوداً أكثر خطورة”.

تراجعت توقعات نمو اقتصاد المملكة المتحدة للعام 2023، بنظر “جولدمان ساكس”، من انكماش بواقع 0.4% إلى انكماش بمقدار 1%. كما يُقدّر البنك أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 3.1% بنهاية العام المقبل، مقابل توقعات سابقة عند 3.3%.

رئيسة الوزراء استجابت للتأثير السلبي لميزانيتها “المصغرة” على الأسواق المالية، فتراجعت عن بعض خطط حكومتها في هذا الإطار، بما في ذلك إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل، ووقف الزيادة المخطط لها لضريبة الشركات.

يرى محللو بنك “جولدمان ساكس” الآن أن تشديد بنك إنجلترا للسياسة النقدية بقوة أمسى أقل احتمالاً. فهم يتطلعون إلى زيادات بمعدل 75 نقطة أساس في كل من نوفمبر وديسمبر -بينما تقديراتهم السابقة كانت تُشير إلى 100 نقطة- على أن يلي ذلك زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير و25 نقطة أساس في مارس ومايو. كما قاموا بتخفيض توقعاتهم بشأن سعر الفائدة النهائي إلى 4.75% من 5%.