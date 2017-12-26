محللون: 3 عوامل تدفع تداولات البورصة للتراجع

تسوية المراكز المالية والأعياد واجتماع لجنة السياسة النقديةمصطفى طلعترجح محللون استمرار انخفاض تداولات البورصة حتى نهاية العام، بسبب 3 عوامل رئيسية أولها هدوء تعاملات المستثمرين الأجانب نتيجة احتفالات أعياد الميلاد والكريسماس، بالإضافة إلى تسوية المراكز المالية في هذا الوقت من العام، كذلك ترقب

تسوية المراكز المالية والأعياد واجتماع لجنة السياسة النقدية





مصطفى طلعت

رجح محللون استمرار انخفاض تداولات البورصة حتى نهاية العام، بسبب 3 عوامل رئيسية أولها هدوء تعاملات المستثمرين الأجانب نتيجة احتفالات أعياد الميلاد والكريسماس، بالإضافة إلى تسوية المراكز المالية في هذا الوقت من العام، كذلك ترقب نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الحالى.

ويرى هشام حسن رئيس قسم التحليل الفني بشركة “أكيومن” المالية أن أداء السوق متواكب مع أعياد الميلاد والاستعداد لاستقبال السنة الجديدة وهي الفترة التي يبتعد فيها المستثمرون عن شاشات التداول، كما يترقب المتعاملون ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة، لذا من الأفضل البقاء أعلى مستوى 14700 نقطة، لحين انتهاء الفترة المذكورة، كما يفضل البقاء بالقرب من 820 نقطة بالنسبة للمؤشر السبعني.

وقال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفني بشركة “كايروكابيتال” لتداول الأوراق المالية إن هناك حالة من عدم التيقن لدى المستثمرين من الرؤية واحتمالات استمرار الصعود من عدمه خلال المرحلة الحالية خاصة بعد الارتفاع الكبير وتحقيق المؤشر لمستويات تاريخية.

وأوضح “جمال الدين” أن البائع والمشتري يترقبان سيطرة حقيقية لأي قوة قبل التعامل فعليا علي المؤشر وحينها ستبدأ أحجام التداول في الارتفاع مرة أخري، من جانب آخر يعتبر سهم البنك التجاري الدولي هو الفارق حاليا للمؤشر لاستكمال الصعود إذ بدأ السهم يشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالمؤشر وهو ما يجعل احتمال تحقيق ١٥٠٠٠ نقطة أمر وارد.

إلى ذلك، ذكر تقرير فني صادر عن بنك الاستثمار “النعيم” أن المؤشر الرئيسي تمكن أمس من تخطي مستوى المقاومة 14725 و14775 نقطة، ونجاحه في الثبات والتماسك أعلى 14000 نقطة قد يدفعه للصعود نحو مستوى 15000 نقطة.

وشهدت تداولات البورصة انخفاضاً ملحوظاً، منذ مطلع الأسبوع الحالي، لتصل إلى 450 و600 مليون جنيه، بجلستي الأحد والإثنين على التوالي.

جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل طفيف أمس إذ صعد المؤشر الثلاثيني 0.36% عند 14843 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.20 % ليصل إلى 827 نقطة، أما اﻷوسع نطاقًا فارتفع 1% عند 1955 نقطة.

ويشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير، منتصف نوفمبر الماضي، تثبيت سعري العائد على الإيداع والإقراض عند 18.75% و19.75% على التوالي، والإبقاء على سعر العملية الرئيسية 19.25%، وسعر الائتمان والخصم 19.25%.