محللون يرسمون مسار سهم المصرية للاتصالات هذا الأسبوع

يرى محللون أن سهم المصرية للاتصالات سيتجه صعودًا هذا الأسبوع نحو 14.40 جنيه، على أن يتخلل هذه الارتفاع عمليات جني أرباح.

ويشهد سهم “المصرية” عمليات صعود قوية منذ إعلان شركة الاتصالات السعودية STC صفقة استحواذ محتملة على حصة فودافون العالمية بوحدتها المصرية بـ 55%، والتي تمتلك فيها الأولى 45%.

توصية بالشراء عند 11.80 جنيه

وتوقع عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية ، تحرك سهم المصرية للاتصالات بين 11.60 إلى 13.50 جنيه، وأوصى بشرائه عند 11.80 جنيه، مقارنة بـ13 جنيها.

وقال سامح غريب إن السهم سيتحرك في نطاق 12.80 و 14.40 جنيه، مشيرًا إلى أن تجاوز المستوى الأخير سيقود السهم نحو الـ16 جنيها على المدى القصير.

وأنهى سهم المصرية للاتصالات تعاملات الأسبوع الماضي متراجعا 7.59% إلى 13 جنيها، بإجمالي تداولات 91.7 مليون جنيه، وعبر التعامل على 6.9 مليون ورقة.

وتشير بنوك استثمار إلى أن المصرية للاتصالات أمامها عدة سيناريوهات أمام الصفقة المحتملة، إما البيع، أو التقدم لفودافون العالمية بعرض شراء منافس، أو استمرار الوضع على ما هو عليه.