محللون يرسمون مسار المؤشر السبعيني بعد خسارته 8% بالتداولات الأخيرة

رسم محللو سوق المال سيناريو تحركات مؤشر الأفراد السبعيني بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي، متوقعين استرداده جزء من خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي بعد تهاويه بنسبة تجاوزت الـ 8%.

ارتدادة صعودية ضعيفة

وخسر مؤشر الأفراد السبعيني ما نسبته 8.34% الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، متأثراً بعمليات مارجن كول قوية، وفقا للمحللون.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن سيشهد تماسكا الأسبوع الحالي، عقب الحركة التصحيحية التي شهدها الأسبوع الماضي.

وأشار عبدالقادر إلى أن الحركة التصحيحية القوية التي سجلها المؤشر بالتعاملات الأخيرة كانت متوقعة نتيجة الارتفاعات القوية التي حققها الفترة الماضية، ووصوله لمستويات يصعب تخطيها صعودا بدون حركة تصحيحية.

ومن جانبها قالت دعاء زيدان نائب رئيس قسم التحليل الفني بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية إنه من المتوقع أن يحقق المؤشر ارتدادة صعودية ضعيفة هذا الأسبوع، ولكنه لن يتمكن من استرداد خسائر الأسبوع الماضي.

ولفتت زيدان إلى أن الضغوط القوية التي شهدها المؤشر الأسبوع الماضي نتيجة عمليات مارجن كول أدت إلى هبوط عنيف لغالبية أسهمه، مرجحة أن يرتد غالبيتها صعودا بنسب قد تصل إلى 10%.

جدير بالذكر أن المؤشر السبعيني سجل صعودا إجماليا منذ بداية العام نسبته 1.9%.