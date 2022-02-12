بورصة وشركات

محللون يرسمون سيناريو تحركات سهم «هيرميس» الأسبوع الحالي

السهم يتجه نحو 20.80 جنيه
منى عبدالباري 4:34 م, السبت, 12 فبراير 22 4:34 م, السبت, 12 فبراير 22

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يتوقع محللون فنيون أن يتحرك سهم المجموعة المالية هيرميس الأسبوع الحالي بشكل إيجابي صوب مستوى 20.80 جنيه الأسبوع الحالي، بدعم عرض الاستحواذ الذي بتقدم به بنك أبوظبي الإسلامي على حصة الأغلبية بالشركة.

السهم يتجه نحو 20.80 جنيه

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأسبوع الماضي، تلقيها خطابا بعرض شراء الإجباري المقدم من بنك أبوظبي الأول الإماراتي للاستحواذ على ما لا يقل عن 51% من رأسمال المجموعة المالية هيرميس، بسعر 19 جنيها للسهم، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافى للجهالة. وقالت شركة هيرميس في بيان منفصل، إنها تدرس حاليا العرض المقدم من البنك.

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وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفني في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن يتحرك السهم في نطاق و16.5 و18 جنيها، كما رجحت تحركات إيجابية لأسهم قطاع الخدمات المالية غير المصرفي وإعادة تقييم لأسهم القطاع، عقب عرض الاستحواذ.

وتوقعت زيدان تحركات إيجابية انتقائية لأسهم قطاع الخدمات المالية وأبرزها سهم هيرميس ليتحرك في نطاق 19.40 و20.80 جنيه، لافتا إلى أن المستوى الأخير هو مقاومة مهمة جدا للسهم.

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وأسفر العرض عن تصدر سهم المجموعة تنفيذات السوق بقيمة تداول 458.65 مليون جنيه، مستحوذا على 10.2% من تعاملات السوق، بعد ارتفاعه بمستوى أسبوعي 16.6%.

واقتنص قطاع الخدمات المالية غير المصرفية صدارة قطاعات الأسهم المقيدة من حيث قيم التداول بقيمة 1.129 مليار جنيه، بنسبة 25.2% من التداولات.

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بقلم منى عبدالباري

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