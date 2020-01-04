محللون يرسمون سيناريو تحركات الثلاثيني وأسهم البورصة المصرية في الربع الأول

توقعات بتحسن في تحركات البورصة بالنصف الثاني من العام الحالي مع استمرار البنك المركزي في سياسته النقدية التوسعية.

رسم خبراء في سوق المال سيناريو تحركات المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية EGX30 خلال يناير الجاري، وحركة بعض الأسهم التي وصفوها بالـ”مميزة” في الربع الأول من العام الحالي.

التجاري الدولي يسيطر على تحركات الثلاثيني في البورصة المصرية

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسي EGX30 يستهدف مستوى 14500 نقطة في يناير، وسط هيمنة سهم البنك التجاري الدولي على تحركاته والذي يستهدف مستويات بين87 و 88 جنيه.

ورجح تحركات عدد من الأسهم المُدرجة على المؤشر الرئيسي خلال الشهر، وأبرزها بايونيرز القابضة مستهدفة 5.70 جنيه، والقلعة القابضة نحو 2.75 جنيه، والصناعات الكيماوية المصرية “كيما” نحو 6.10 جنيه.

وتوقع الأعصر استهداف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 مستوى 555 نقطة في يناير.

ورجح تحركات جيدة لقطاع اللوجيستيات، مع اتجاه سهم القناة للتوكيلات الملاحية، والذي يعد أفضلها بحسب قوله نحو 15.80 جنيه.

حزمة أسهم في البورصة المصرية تشهد أداءًا إيجابيا الربع الأول

ومن جانبه قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن هناك حزمة من الأسهم التي ستشهد أداءاً إيجابيا بالربع الأول من العام الحالي.

ومن هذه الأسهم مستشفى كليوباترا بين 5.10 و 7.30 جنيه، وسوديك بين 11.80 و 16.40 جنيه، وإعمار بين 2.45 و 3.65 جنيه، وفقا لعبدالقادر.

وسهم أوراسكوم للتنمية بين 5.65 و 8.20 جنيه، وبنك أبوظبي الإسلامي بين 10.90 و14.80 جنيه، والسويدي إليكتريك بين 10.20 و 13.40 جنيه.

و توقع عبدالقادر تحسنا لتحركات البورصة بالنصف الثاني من العام الحالي مع استمرار البنك المركزي في سياسته النقدية التوسعية.

الثلاثيني يتراجع والسوق يفقد 7 مليارات جنيه الربع الأخير من 2019

يشار إلى أن البورصة المصرية أنهت ربعها الأخير من العام الماضي 2019 وسط تباين لحركة مؤشراتها حيث تراجع المؤشر الثلاثيني 2.08% إلى 13962 نقطة.

وفي المقابل صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.7% إلى 534.5 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.36% إلى 1398 نقطة.

وفقد رأس المال السوقي 7.1 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2019، ليستقر بنهاية العام عند مستوى 708.3 مليار جنيه، مقابل 715.4 مليار جنيه.

وتراجعت التداولات بقوة إلى 117.4 مليار جنيه، مقابل 159 مليار جنيه، مع استحواذ الأسهم على 40.53%، والسندات على 59.47%.