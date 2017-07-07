محللون يرسمون تحركات البورصة بعد رفع أسعار الفائدة

مصطفى طلعترجّح محللون فنيون تأثر البورصة المصرية بشكل سلبي مؤقت من قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.وأكد المحللون، لـ"المال"، أن السوق مرشحة للتحرك نحو مستويات 13300 و13000 نقطة، ثم إعادة التماسك بمرور جلستين أو ثلاث جلسات على أقصى تقدير.يُشار إلى أن لجنة السياسة

مصطفى طلعت

رجّح محللون فنيون تأثر البورصة المصرية بشكل سلبي مؤقت من قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.





وأكد المحللون، لـ”المال”، أن السوق مرشحة للتحرك نحو مستويات 13300 و13000 نقطة، ثم إعادة التماسك بمرور جلستين أو ثلاث جلسات على أقصى تقدير.

يُشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت، في اجتماعها الخميس، رفع سعرىْ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.75% و19.25% على التوالى.

قال إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن أكثر المتشائمين لم يتوقع أن يقوم “المركزى” بتلك الخطوة, موضحًا أن الرفع الأخير فى مايو الماضى لم يؤتِ أى ثمار ولم ينجح فى كبح جماح التضخم الذى اقترب من 33%.

وأشار سعيد إلى أن سياسة تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لم تعد ناجحة مع التضخم الحالى؛ لكونه ليس ناتجًا من ذروة نشاط اقتصادى, وإنما هو نتاج طبيعى لقرارات اقتصادية استثنائية تسببت فى ارتفاع التكلفة على المنتج, ومن ثم فالتضخم الحالي لن يجدي معه أى تشديد للسياسات النقدية, فهى لن تؤدى سوى للمزيد من الركود التضخمى الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية.

ولفت إلى أن مؤشر السوق الرئيسى “EGX30” سيكون مرشحًا للتراجع صوب مستوى الدعم السابق قرب 13300 نقطة، وفي حال فشله بمواصلة التماسك أعلاه قد يواصل تراجعه فى اتجاه مستوى الدعم التالى قرب 13000 نقطة.

أما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” فأكد أن التركيز سيكون منصبًّا على مستوى المقاومة الرئيسى قرب 672 نقطة، وفي حال نجاحه فى تأكيد تجاوزه لأعلى بالبقاء أعلاه سيكون مرشحًا لمواصلة صعوده فى اتجاه مستوى 695- 700 نقطة.

من جانبه قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بنك الكويت الوطني لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستتأثر نفسيًّا بقرار رفع الفائدة لمدة جلستين أو ثلاث على أقصى تقدير، ثم تعيد التماسك مرة أخرى.

وأوضح الأعصر أن وصول أسعار الفائدة لهذه المستويات لتصبح قريبة من عائد شهادات الإيداع المعلَنة من قِبل أكبر البنوك الحكومية، ومن ثم فإن مستثمر البورصة سيفضل البقاء في السوق، وإلا كان قد خرج وقت رفع الفائدة في مايو الماضي.

يُذكر أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على صعود جماعي، وارتفع المؤشر الرئيسي “EGX 30” بنسبة 0.26% مسجلًا 13369 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطـة “EGX 70” بنسبة 0.82% إلى مستوى 673.82 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر “EGX 100” الأوسع نطاقًا بمقدار 0.67% مسجلًا 1546 نقطة.