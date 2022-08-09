محللون يرجحون تأثيرات إيجابية لمشروع «SOUL» على ربحية «إعمار مصر» خلال الأعوام المقبلة

◗❙ 53 مليار جنيه حجم التكلفة الإجمالية والطرح الأول يشمل 300 وحدة

◗❙يوسف البنا:12 مليار جنيه حجم السيولة النقدية المتاحة بأول 3 شهور من العا

◗❙على عادل: نتوقع مرحلة جديدة قبل نهاية 2022

◗❙أحمد حسن: الإقبال على السوق العقارية كوعاء استثمارى يزداد فى فترات الأزمات

يتوقع مجموعة من المحللين استفادة ربحية شركة «إعمار مصر للتنمية» على المديين المتوسط والطويل بشكل إيجابى من النجاح الكبير لطرح المرحلة الأولى من مشروع «SOUL» الذى أطلقتهُ الشركة مؤخرًا بالساحل الشمالى.

وقال المحللون إن الملاءة المالية للشركة قادرة على تمويل تكاليف المشروع، وخاصة أنها تمتلك سيولة نقدية كبيرة بلغت 12 مليار جنيه وفقًا لآخر نتائج مالية أعلنتها الشركة عن الربع الأول من العام الجارى، بالإضافة إلى قدرتها على الاقتراض.

وكانت شركة «إعمار مصر للتنمية» طرحت مؤخرًا مشروع «SOUL» بالساحل الشمالى، وهو سكنى سياحى وتجارى، بتكلفة استثمارية بلغت حوالى 53 مليار جنيه، من خلال شراكة بواقع %25 مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات والاستثمار، وبأسعار تبدأ من 10 ملايين وحتى 115 مليون جنيه.

فيما يستبعد المحللون أن تُقدم الشركة على طرح أى من المشاريع الجديدة خلال الفترة الحالية، ولحين الانتهاء من المشاريع القائمة حاليًّا، حتى لا يحدث نوع من التشتت للعملاء.

وكانت «إعمار مصر» عقدت شراكة مع شركة “إيجل هيلز” فيما يتعلق بمشروع «سول» الساحل الشمالى، عن طريق شراء أسهم بنسبة %25 من أسهم الأخيرة بالقيمة الاسمية للسهم، بإجمالى مبلغ 15.625 جنيه، أو إبرام عقود شراكة وإدارة للمشاركة فى المشروع والأرباح بنفس النسبة أيضًا.

وصاحب إطلاق المشروع ضجة على مواقع التواصل الاجتماعى، بدافع من الإقبال الكبير عليه، على الرغم من ارتفاع أسعار وحداته، وتداولت أخبار حينها، أنه تم بيع كامل وحدات المرحلة الأولى التى تم إطلاقها بأول أيام فتح باب الحجز.

بداية، قال يوسف البنا، محلل العقارات بشركة “نعيم القابضة”، إن شراكة “إعمار مصر للتنمية” فى مشروع “SOUL” الساحل الشمالى مع “إيجل هيلز”، تأتى بواقع %25 من حيث التكلفة والإيرادات، وفقًا لما أعلنتهُ الشركة سابقًا.

وأضاف أن “إعمار مصر” بشكل عام، تمتلك رصيدًا نقديًّا كبيرًا بواقع 12 مليار جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية أعلنتها الشركة عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام الجارى 2022، ما يُؤهلها لتمويل مشروع “SOUL” وفقًا لطبيعة تقسيم التكلفة بينها وبين شركة “إيجل هيلز مصر”.

وأكد البنا أنه من المعروف فى السوق العقارية أن أى مشروع يُقام على مساحة أكثر من 500 فدان، قد تصل سنوات الإنشاء الخاصة بهِ لفترات تتراوح بين 10 : 15 سنة، والمبيعات الإجمالية حتى 18 سنة، وبالتالى فمن المستبعد أن يكون هناك أى ضغط على السيولة المالية المتاحة لدى الشركة.

وأوضح أن “إعمار مصر” لديها فرصة لتمويل مشروعها من المبيعات التى تُحقق من الوحدات التى تم طرحها بالفعل خلال الفترات الماضية.

وتوقع المحلل المالى لقطاع العقارات بشركة “نعيم القابضة” أن يُدعم النجاح الكبير الذى تحقق بطرح المرحلة الأولى من المشروع بربحية “إعمار مصر” على المديين المتوسط والطويل، وخاصة أن التحصيل سيتم على فترات مختلفة وفقًا لطرق السداد المتبعة لكل عميل على حدة.

واستبعد أن تدخل شركة “إعمار مصر” فى أى من المشاريع الجديدة خلال الوقت الحالى، خاصة أن الشركة لديها مجموعة من المشاريع المطروحة بالفعل من بينها “مراسي” بالساحل الشمالى، و”مفيدا”، و”كايرو جيت”.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع “SOUL” فى منطقة الساحل الشمالى يقام على أرض مساحة إجمالية 518 فدانًا، وعدد حوالى 2500 وحدة، تضمنت المرحلة الأولى منها طرح 300 وحدة متنوعة بين شقق مصيفية وفيلات وتوين هاوس.

وفى سياق متصل، قال على عادل، محلل القطاع العقارى بشركة “بلتون المالية القابضة”، إن شركة “إعمار مصر” تُعد واحدة من أكبر المطورين العقاريين فى السوق المحلية، ومعدلات الإقبال على المرحلة الأولى من مشروع “SOUL” تأتى بدافع عامل الثقة فى الشركة.

وأضاف، أن التكلفة الكاملة لمشروع “SOUL” بلغت 53 مليار جنيه، موضحًا أن استفادة “إعمار مصر” من نجاح طرح المرحلة الأولى من المتوقع أن تظهر خلال الأعوام المقبلة، ومن الممكن أن يُضاف جزء بسيط خلال العام الجارى.

وتوقع عادل أن تكون التأثيرات الإيجابية على نتائج الأعمال محدودة بشكل عام، خاصة أن مشاركة “إعمار مصر” فى المشروع بواقع %25 فقط.

ولفت إلى أن “إعمار مصر” لديها قدرة على طرح مرحلة جديدة من المشروع قبل نهاية العام الجارى 2022، استغلالًا منها لفكرة الإقبال الكبيرة من جانب العملاء.

وقال المحلل المالى بشركة “بلتون المالية القابضة”، أن مبيعات المرحلة الأولى سجلت 8 مليارات وهو رقم غير مستبعد، خاصة أن أسعار الوحدات متفاوتة ما بين 10 إلى 115 مليار جنيه.

وأكد أن الإقبال على السوق العقارية بشكل عام يسير بشكل جيد، بعدد مختلف من المشاريع منذ بداية العام الماضى، وتستمر خلال 2022 الجارى.

وفيما يتعلق بالنشاط العقارى ككل، قال أحمد حسن، العضو المنتدب بشركة “فيمكو للمقاولات والتجارة”، إن عامل الثقة فى المطور العقارى عادة ما يكون أحد المحركات للإقبال على المشاريع التى يتم طرحها، موضحًا أن هذا ما حدث بالفعل.

وأضاف أن جزءًا من تحركات المستثمرين على مشروع “SOUL” تحديدًا من الممكن أن تكون بدافع الاستثمار، لافتًا إلى أن التحرك نحو العقار بشكل عام، كوعاء استثمارى عادة ما تتزايد فى فترات الأزمات.

وأكد حسن أن مشاريع الإسكان السياحى لاقت إقبالًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بدعم من زيادة جاذبيتها بالنسبة للمتعاملين الأجانب، وهو ما يُمَكِّن صاحب العقار فى النهاية من الاستفادة بإمكانية التأجير.

ولفت إلى أن الفترة الموسمية للإجازات الصيفية، ووجود عدد كبير من المصريين المقيمين بالخارج فى السوق المحلية، لعبت دورًا كبيرًا أيضًا فى زيادة الإقبال على مشروع “سول” تحديدًا.

وأشار إلى أن معدل الإقبال على العقار فى السوق المصرية متفاوت وفقًا لطبيعية المشاريع المختلفة وإماكنها، بمعنى أنهُ لا يُمكن اعتبار أن الضجة المُثارة على مشروع “SOUL” التابع لـ”إعمار مصر للتنمية” حدثت لأى من المشاريع الأخرى، وتحديدًا السكنية فى القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “إعمار مصر للتنمية” كانت تمكنت خلال الربع الأول من العام الجارى 2022، من مضاعفة ربحيتها، إذ حققت 1.5 مليار جنيه، مقابل 529 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى 2021، هذا وارتفعت الإيرادات باول 3 شهور من العام الحالى وسجلت 2.5 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وتُعد “إعمار مصر للتنمية” واحدة من أبرز الشركات العقارية فى السوق المحلية، وكانت قد طرحت جزء من أسهمها فى البورصة المصرية بعام 2015، وينقسم هيكل ملكيتها بواقع %86.97 لصالح شركة إعمار العقارية، إلى جانب مساهمات أخرى صغيرة، وحوالى %11.16 للأسهم حرة التداول فى سوق الأسهم.